Szigorít a fapados légitársaság a beszállásnál

A fapados társaságnál a bejelentkezés és a poggyászfeladás eddig a menetrend szerinti indulás előtt 40 perccel zárult – írja a Telex összefoglalója. Az új, egyórás szabály 2026. november 10-től lép életbe a Ryanair által igénybe vett valamennyi repülőtéren.

A társaság az intézkedést azzal indokolta, hogy az utasoknak így több idejük marad átjutni a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen és az útlevél-ellenőrzési sorokon, és időben eljuthatnak az indulási kapuhoz. Ezáltal szerintük csökkenhet azoknak az utasoknak a száma, akik azért késik le a járatukat, mert elakadtak a repülőtéri sorokban.