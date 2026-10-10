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Konténerek és daruk a Panama-csatorna Balboa kikötőjében, Panamavárosban 2025. január 31-én.
Nyitókép: MTI/AP/Matias Delacroix

Pánik a fővárosban, összedőlt a székesegyház, cunamiriadó követte a hatalmas földrengést

Infostart / MTI

Erős, az amerikai földtani intézet (USGS) szerint 7,6-es földrengés rázta meg Panama déli partjait pénteken, a rengés nyomán a térségben szökőárriasztást is kiadtak.

A földmozgás Panamavárosban is érezhető volt, helyszíni beszámolók szerint a panamai főváros több körzetében pánikhangulat alakult ki.

A rengés epicentruma több mint 10 kilométeres mélységben volt, a déli Pitaloza Arriba térségében. Az első földrengést több utórezgés is követte. Az egyik 6-os erősségű volt, amelynek epicentruma Tonosi várostól 213 kilométerre délre, a fészke pedig 10 kilométer mélyen volt.

Panamavárosban több száz embert menekítettek ki lakóházakból.

Az elsődleges jelentések szerint a földrengést egész Panamában érezni lehetett. Folyik a károk becslése elsősorban Herrera, Azuero, Los Santos és más régiók középső övezeteiben. José Raúl Mulino panamai elnök nyugalomra szólította fel a lakosságot az X közösségi oldalon.

A Panama-csatorna illetékesei közölték: a csatorna működésében nincsenek fennakadások, ellenőrzik, hogy történtek-e káresetek a térségben.

A helyi médiában közzétett videókon látni lehetett, amint egy katolikus székesegyház összeomlott és egy szálloda homlozatának egy része egy gépkocsira hullott Penonomé városban.

Sérülésekről egyelőre nem érkeztek jelentések.

Panama fővárosában szokatlanok a földmozgások, a legtöbb földrengést az ország nyugati részén fekvő Chiriquíben észlelik.

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