Pánik a fővárosban, összedőlt a székesegyház, cunamiriadó követte a hatalmas földrengést

A földmozgás Panamavárosban is érezhető volt, helyszíni beszámolók szerint a panamai főváros több körzetében pánikhangulat alakult ki.

A rengés epicentruma több mint 10 kilométeres mélységben volt, a déli Pitaloza Arriba térségében. Az első földrengést több utórezgés is követte. Az egyik 6-os erősségű volt, amelynek epicentruma Tonosi várostól 213 kilométerre délre, a fészke pedig 10 kilométer mélyen volt.

Panamavárosban több száz embert menekítettek ki lakóházakból.

Az elsődleges jelentések szerint a földrengést egész Panamában érezni lehetett. Folyik a károk becslése elsősorban Herrera, Azuero, Los Santos és más régiók középső övezeteiben. José Raúl Mulino panamai elnök nyugalomra szólította fel a lakosságot az X közösségi oldalon.

A Panama-csatorna illetékesei közölték: a csatorna működésében nincsenek fennakadások, ellenőrzik, hogy történtek-e káresetek a térségben.

A helyi médiában közzétett videókon látni lehetett, amint egy katolikus székesegyház összeomlott és egy szálloda homlozatának egy része egy gépkocsira hullott Penonomé városban.

Sérülésekről egyelőre nem érkeztek jelentések.

Panama fővárosában szokatlanok a földmozgások, a legtöbb földrengést az ország nyugati részén fekvő Chiriquíben észlelik.