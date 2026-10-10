Leszámolnak a Csótány párttal? Több ezer embert vettek őrizetbe Indiában

A hatóságok több ezer rendőrt és félkatonai alakulatok tagjait vezényelték a főváros utcáira, lezárták a tervezett tüntetés helyszínét, a belváros egy részén felfüggesztették a mobilinternet-szolgáltatást, és több tucat metróállomást is bezártak. A város több pontján ennek ellenére tiltakozások kezdődtek.

A rendőrség a mozgalom alapítóját, Abhijeet Dipkét is őrizetbe vette.

A mozgalom Gyanesh Kumar választástási bizottsági elnök távozását követeli a választói névjegyzékek vitatott felülvizsgálata miatt.

Az ellenzék szerint mintegy 130 millió ember adatait törölték a névjegyzékekből, ami Narendra Modi miniszterelnök pártjának, a kormányzó Indiai Néppártnak (Bháratíja Dzsanata Párt, BJP) kedvezett, és befolyásolta a közelmúltbeli tartományi választások eredményét.