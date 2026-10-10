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Az indiai ellenzéki Csótány Néppárt tüntetõit oszlatják bambuszbottal (lathi) rendõrök Újdelhiben 2026. július 20-án, amikor az oktatási miniszter lemondását követelõ tiltakozók a parlament épületéhez próbáltak vonulni. A fiatalok vezette kormányellenes mozgalom tüntetését a rendõrség könnygázzal és bambuszbotokkal oszlatta szét.
Nyitókép: Radzsat Gupta

Leszámolnak a Csótány párttal? Több ezer embert vettek őrizetbe Indiában

Infostart / MTI

Több mint kétezer embert vettek őrizetbe az indiai hatóságok szombaton Újdelhiben, ahol a Csótány Néppárt (CJP) nevű ifjúsági mozgalom a választási bizottság elnökének lemondását követelő tüntetést szervezett.

A hatóságok több ezer rendőrt és félkatonai alakulatok tagjait vezényelték a főváros utcáira, lezárták a tervezett tüntetés helyszínét, a belváros egy részén felfüggesztették a mobilinternet-szolgáltatást, és több tucat metróállomást is bezártak. A város több pontján ennek ellenére tiltakozások kezdődtek.

A rendőrség a mozgalom alapítóját, Abhijeet Dipkét is őrizetbe vette.

A mozgalom Gyanesh Kumar választástási bizottsági elnök távozását követeli a választói névjegyzékek vitatott felülvizsgálata miatt.

Az ellenzék szerint mintegy 130 millió ember adatait törölték a névjegyzékekből, ami Narendra Modi miniszterelnök pártjának, a kormányzó Indiai Néppártnak (Bháratíja Dzsanata Párt, BJP) kedvezett, és befolyásolta a közelmúltbeli tartományi választások eredményét.

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