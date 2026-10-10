Kamera vette fel a csodát az egyiptomi Gizában – videó

Ahmed Ragab éppen a Gíza kormányzóság egyik sűrűn lakott városrészében állt az üzlete előtt, amikor észrevette, hogy egy kisfiú kizuhan a szomszédos épület második emeletéről – írja az Index összefoglalója. A gyerek zuhanását lassították az alsóbb erkélyen kifeszített szárítókötelek, Ragab pedig odarohant, és még időben elkapta a fiút, ezzel megmentve az életét.

A fiatal férfit azóta hősként ünneplik, de ő aa megelőzés fontosságára figyelmeztetett. Arra kérte a szülőket, hogy soha ne hagyják felügyelet nélkül gyermekeiket az erkélyeken vagy nyitott ablakok közelében. A gyerekeket pedig arra intette, hogy ne próbálják utánozni a filmekben látott, repülő szuperhősöket.