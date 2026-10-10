Ez nem vicc: győzött Hitler Mussolini

A 45 éves jelölt, egy fuvarozócég tulajdonosa a vasárnapi önkormányzati választáson 229 szavazatot szerzett a 663 leadott voksból, míg jobboldali riválisa, Gaspar Osorio 204 szavazatot kapott. A megválasztott polgármester a közép-perui Queropalca települést fogja vezetni Huanuco hegyvidéki régióban.

Az új polgármester neve Adolf Hitlerre és Benito Mussolinire, a náci Németország, illetve a fasiszta Olaszország egykori diktátorára utal.

Peruban nem ő az első politikus, aki Hitler keresztnevet visel. A választók 2021-ben egy centrista orvost, egy bizonyos Hitler Saavedra Casternoquét a parlamentbe választottak, míg 2018-ban Hitler Guesclin Alba Sánchez lett a perui Andokban fekvő Yúngar körzet polgármestere, miután azzal a jelszóval kampányolt, hogy ő „a jó Hitler”. Annak idején a BBC-nek elmondta, hogy apja a névadáskor valószínűleg nem is tudta, ki volt Adolf Hitler, és ő gyermekként teljesen normálisként viselte a náci diktátor nevét.

Dél-Amerikában előfordulnak olyan utónevek, mint Hitler, Sztálin, Lenin vagy Mao, főleg olyan falusi közegben, ahol egyes szülők anélkül nevezik el gyermeküket történelmi figurákról, hogy ténylegesen ismernék személyüket vagy az ideológiájukat. Az afrikai Namíbiában 2020-ban egy Adolf Hitler Uunona nevű fekete férfi győzött egy helyhatósági választáson.