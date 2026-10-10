Éjszakánként indultak vadászni a cicákra, döbbenetes ügyre derült fény

A Ho Si Minh-városban elfogott, 16-39 éves tolvajokat azzal gyanúsítják, hogy a több ezer állatot húsáruként adták el.

A minisztérium közleménye szerint a tetteseknél macskacsapdákat, ketreceket és az állatok megnyúzására szolgáló eszközöket találtak.

A rendőrségi akcióra azt követően került sor, hogy sok bejelentés érkezett a hatóságokhoz éjszaka eltűnt házimacskákról.

A macskatolvajbanda vezetője a hatósági közlemény szerint a 39 éves Luu Thanh Binh volt. A nyomozás megállapította, hogy a férfi vásárolt is élő macskákat, hogy macskahúst kereső vásárlóknak adja el őket.

Binh egész bandát toborzott fiatalokból, akik macskákat lopkodtak lakott környékeken. A rendőrég szerint Binh látta el a tolvajokat csapdákkal.

A banda az éjszakai és kora hajnali órákban tevékenykedett. A cicák elcsalogatásához és befogásához halcsalit használtak, a begyűjtött állatokat pedig gyorsan értékesítették.

A rendőrségi rajtatütés során több tucatnyi cicát sikerült megmenteni. Tizenhárom macskát visszaadtak a tulajdonosaiknak, a többi cicát egy állatvédő csoport gondozására bízták, amíg sikerül megtalálni a gazdáikat.

Vietnám egyes távoli részein még mindig szerepelnek macskahúsból készült ételek az étlapon. A „kis tigrisnek” is nevezett fogásokat sokan azért eszik, mert gyógyító hatást tulajdonítanak nekik.