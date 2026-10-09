Közeleg egy Putyin-Trump-egyeztetés ideje

Peszkov szerint egyelőre nem ismeretes, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyaló még október folyamán elutazik-e Oroszországba. Mint mondta, mindig örömmel fogadják őket Moszkvában, Putyin pedig mindig kész találkozni velük.

Az orosz elnök sajtótitkára elmondta, hogy Putyin a FÁK-országok türkmenisztáni csúcstalálkozóján nem tárgyalt hivatali partnereivel a „különleges hadműveletről”.

Közölte, hogy az orosz államfő, valamint Ilham Aliyev azeri és Maszúd Pezeskján iráni elnök egy háromoldalú találkozón a különböző ágazatokban – egyebek között az energetika terén – való együttműködés kérdéseit vitatták meg.