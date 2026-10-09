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Vlagyimir Putyin orosz elnök a BRICS-csoport (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika, Egyiptom, Etiópia, Irán, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Indonézia) újdelhi csúcstalálkozóján 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszandr Kazakov

Közeleg egy Putyin-Trump-egyeztetés ideje

Infostart / MTI

Várhatóan hamarosan létrejön Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetése - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz sajtónak.

Peszkov szerint egyelőre nem ismeretes, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyaló még október folyamán elutazik-e Oroszországba. Mint mondta, mindig örömmel fogadják őket Moszkvában, Putyin pedig mindig kész találkozni velük.

Az orosz elnök sajtótitkára elmondta, hogy Putyin a FÁK-országok türkmenisztáni csúcstalálkozóján nem tárgyalt hivatali partnereivel a „különleges hadműveletről”.

Közölte, hogy az orosz államfő, valamint Ilham Aliyev azeri és Maszúd Pezeskján iráni elnök egy háromoldalú találkozón a különböző ágazatokban – egyebek között az energetika terén – való együttműködés kérdéseit vitatták meg.

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