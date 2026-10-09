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Havas, deres fenyőerdő Finnországban.
Nyitókép: Unsplash

Háromszáz hektár erdőt tarolt le engedély nélkül a Google, Finnország az asztalra csapott

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A tech-óriás adatközpontokat akart építeni az északi országban, ám miután kiderült, hogy kormányzati engedély nélkül végeztek erdőirtást, a finn hatóság leállította a beruházásokat.

Két adatközpont építésének leállítására kötelezték a hatóságok a Google finn leányvállalatát, a Tuike Finland Oy-t – írja a CNBC híradása nyomán a hvg.hu.

A hírügynökség úgy értesült, hogy a Muhosban és Kajaaniban tervezett létesítményeknél addig nem folytatódhat a munka, amíg le nem zárulnak a környezeti hatásvizsgálatok.

A hatóság szerint a Google több mint 300 hektárnyi erdőt vágatott ki engedély nélkül a két létesítmény megépítése érdekében.

A vállalat elismerte az erdőirtás tényét. A Google közölte: „nem felelt meg saját, magas elvárásainak”, ugyanakkor a cég szóvivője szerint jóhiszeműen jártak el, figyelembe véve a helyi erdészeti törvényeket. Ezek közé tartozik az előzetes természetvédelmi vizsgálat, valamint olyan intézkedéseket is bevezettek, ami segít megvédeni az építkezés káros hatásaitól a területet.

A techvállalat közlése szerint folytatni szeretnék a munkát a régióban, azonban a táj rendezésével és a biodiverzitás megőrzésével kapcsolatos terveiket átdolgozzák. Továbbá nagyjából 130 hektárnyi erdőt terveznek visszatelepíteni.

Finnországra különösen nagy figyelem irányul az AI-vállalatok részéről, hiszen mind földterületből, mind pedig villamos energiából megvan az adatközpontok építéséhez szükséges mennyiség.

A finn adatközpontok megépítése fontos része annak a tervnek, hogy Európa is felzárkózzon az Egyesült Államokhoz és Kínához az AI-t kiszolgáló infrastruktúra terén. A jelenlegi tervek szerint a beruházások összértéke meghaladja a 30 milliárd dollárt, miközben a japán SoftBank 87 milliárd dollár befektetést tervez Franciaországban.

Más európai országok ezzel ellentétben pont ellenkezőleg járnak el, és igyekeznek visszafogni az energiaigényes adatközpontok létesítését. Dánia felfüggesztette az új adatközpontok hálózati csatlakozására vonatkozó kérelmek befogadását, miután az igény elérte a 60 GW-ot. Ez több mint nyolcszorosa az ország mintegy 7 GW-os csúcsenergia-fogyasztásának.

Az Amazon európai projektjei akár hét évet is csúszhatnak a csatlakozási engedélyre várva.

Jelen esetben az jelentette a problémát, hogy a Google a finn kormány engedélye nélkül vágatta ki a fákat. Ezért a hatóság arra kötelezte a vállalatot, hogy hagyjon fel a fakitermeléssel, a kőfejtéssel, a föld mozgatásával, valamint az út- és tárolóépítéssel. A cég ugyanakkor folytathatja a tervezést, a méréseket, a talajvizsgálatokat és egyéb, csupán minimális hatással járó tevékenységeket.

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