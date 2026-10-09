Elhalasztják a palesztin választásokat

As-Sejk azzal indokolta a halasztást, hogy „a palesztin területeken nem megfelelőek a körülmények” a választás megtartására.

Az Emmanuel Macron vezette Franciaország azzal a feltétellel ismerte el a palesztin államot tavaly szeptember 22-én, hogy Mahmúd Abbász kötelezettséget vállalt demokratikus választások megrendezésére.

A The Times of Israel című lap és a Reuters hírügynökség által ismertetett levélben a PFSZ főtitkára kifejti Jean-Noël Barrot francia külügyminiszternek, hogy nem állnak fenn azok a politikai, biztonsági és gazdasági körülmények, amelyeknek a teljesülését a választások időpontjának kitűzésekor feltételül szabtak. A jelenlegi körülmények veszélyeztetik a részvétel szabadságát és a választási folyamat tisztaságát – tette hozzá.

A rámalláhi elnöki hivatal a választások novemberre történő kitűzésekor azt írta: a cél „a demokrácia alapjainak megszilárdítása a Palesztin Államban”.

A palesztin területeken húsz év óta nem rendeztek választásokat, 2006-ban parlamentet választottak, 2005-ben elnököt.

Két héttel ezelőtt a Hamász és az Iszlám Dzsihád iszlamista terrorszervezet szövetséget kötött Abbász legfőbb riválisával, Mohammed Dahlánnal, a Ciszjordániát kormányzó Fatah párt emigrációban élő egykori vezetőjével a jelenlegi elnök választási legyőzése érdekében.

A palesztin sajtóban megjelent hírek szerint a választásokat 2027-ben mindenképpen megtartják.

Macron és Abbász 2025 novemberében bejelentette, hogy Párizs és Rámalláh vegyes bizottságot alakít, amelynek a feladata a jövőbeni palesztin állam alkotmányának kidolgozása, és ebben lefektetik, hogy a palesztin állam békében és biztonságban él majd Izrael mellett.