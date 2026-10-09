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Nyitókép: Pixabay

Bevásárol a Rheinmetall a szomszédunkban

Infostart / MTI

A német hadiipari vállalat, a Rheinmetall romániai leányvállalata vásárolja meg a csődbe ment romániai hajógyárat, a Damen Shipyards Mangaliát – írja a profit.ro gazdasági hírportál.

A cég értékesítésére kiírt korábbi négy árverés sikertelenül zárult. A pénteki, ötödik árverésen a Rheinmetall Real Estate Romania SRL, a német cégcsoport ingatlanfejlesztéssel, ingatlankezeléssel és infrastrukturális projektekkel foglalkozó romániai leányvállalata a kikiáltási árral megegyező összeget, 138,034 millió eurót (mintegy 50 milliárd forint) ajánlott, amelyet a felszámolóbiztos, a CITR, elfogadott.

„Ez biztosítja a lehetőséget az egyik legfontosabb romániai ipari aktívum, a mangaliai hajógyár újraindítására. Az eladás egy komplex értékesítési folyamat végét jelenti” – nyilatkozta Paul Dieter Cirlanaru, a CITR vezérigazgatója.

A vállalat ellen a korábbi tulajdonos, a holland Damen Holding indított csődeljárást 2024-ben egy korábbi, mintegy 160 millió eurós (mintegy 58 milliárd forint) hitel miatt. A bíróság idén áprilisban mondta ki a csődöt.

A vállalatnak az év elején még mintegy 1000 dolgozója volt. A mangaliai a legnagyobb romániai hajógyár, és európai szinten is jelentősnek számít, a telephelye 1 millió négyzetméter, a termelési kapacitása pedig évi 3,5 millió munkaóra.

Az, hogy a hajógyárat a Rheinmetall vásárolta meg, nem meglepetés, a bukaresti kormány ugyanis idén 920 millió euró (mintegy 336 milliárd forint) értékben kötött szerződést a német vállalattal négy hadihajó építésére. A szerződés értelmében a hajókat – két őrhajót és két búvárok szállítására szolgáló torpedónaszádot – a fekete-tengeri kikötőváros, Mangalia hajógyárában kell megépíteni. A beszerzést Románia a SAFE-program keretösszegéből finanszírozza.

A Rheinmetall az egyik legnagyobb európai hadiipari vállalat. A cég tavaly 9,9 milliárd euró (mintegy 3612 milliárd forint) árbevétel mellett 1,841 milliárd euró (mintegy 672 milliárd forint) adózás előtti eredményt ért el.

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