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Nyitókép: Salvatore Allegra Photography / Getty Images

Nyolc repteret bénított meg az Anak Krakatau kitörése – videó

Infostart / MTI

A tizenöt kilométeres magasságba lövellő hamu miatt közel ezerhatszáz repülőjáratot töröltek vagy térítettek el, az intézkedések mintegy százhetvenezer utast érintettek.

Zárva maradt hétfőn nyolc indonéziai repülőtér, köztük Jakarta két légikikötője is a Java és Szumátra szigete között fekvő Anak Krakatau vulkán kitörései miatt a levegőbe került vulkáni hamu következtében. A járattörlések és -eltérítések csaknem 170 ezer utast érintenek.

Az Anak Krakatau péntek este kezdődött kitörései miatt csaknem 1600 járatot töröltek vagy térítettek el, köztük több mint 950 nemzetközi járatot. A hamufelhő a BMKG meteorológiai szolgálat adatai szerint a vulkán Java felőli oldalán 6000, Szumátra felőli oldalán pedig 15 000 méteres magasságot is elért.

A vulkánmegfigyelő szolgálat hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a következő időszakban továbbra is magas az újabb kitörések valószínűsége, a legutóbbi kitörést vasárnap este 20:23-kor észlelték.

A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás idején viseljenek maszkot és szemvédőt, csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket, valamint vezessenek óvatosan. Jakartában és Lampungban az iskolák a diákok egészségügyi kockázatainak csökkentése érdekében távoktatásra álltak át.

Az Anak Krakatau neve indonézül „Krakatau gyermeke”. A vulkán mintegy egy évszázada alakult ki a Krakatau korábbi helyén. Az 1883-as hatalmas kitöréssorozatot követő szökőárak több mint 36 ezer ember halálát okozták. 2018-ban az Anak Krakatau kitörése újabb halálos szökőárt idézett elő, amely több mint 400 ember életét követelte. A térség a Csendes-óceáni Tűzgyűrű része, ahol gyakoriak a földrengések és a vulkánkitörések.

Halászok a tenger felől videón is rögzítették a vulkán kitörésének pillanatait:

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Kezdőlap    Külföld    Nyolc repteret bénított meg az Anak Krakatau kitörése – videó

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