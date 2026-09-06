40 percnyi őrület az olasz autópályán, két blokád sem állította meg a nőt – videó

Az eset még augusztus 20-án történt az A1-es Appennineken átvezető szakaszán, a rendőrség azonban csak szeptember elején hozta nyilvánosságra a részleteket és a kamerafelvételeket – írja a vezess.hu az Ansa.it-re hívatkozva.

A német rendszámú furgonnal közlekedő nő a Citerna-hágó közelében, az autópálya régebbi, úgynevezett Panoramica szakaszán fordult meg, majd a forgalommal szemben Barberino di Mugello felé indult. A közlekedők sorra értesítették a hatóságokat, a rendőrség pedig hat járőrt küldött a helyszínre, miközben lezárták az érintett útszakaszt.

Una donna tedesca di 32 anni ha percorso contromano per oltre 50 chilometri e circa quaranta minuti il tratto appenninico dell’A1, fra la Panoramica e la Direttissima. Alla guida di un minivan, ha invertito la marcia all’altezza del valico della Citerna e ha proseguito verso… pic.twitter.com/SZdvym7Kp5 — La Stampa (@LaStampa) September 2, 2026

A Pian del Voglio-i közlekedési rendőrök egyik járőre megpróbálta feltartóztatni a sofőrt, ő azonban kikerülte őket. A barberinói elágazásnál ismét megfordult, közben négy sávon hajtott keresztül, majd a második rendőrségi ellenőrző ponton is átjutott.

A nő ezután elérte Barberino autópálya-kapuját, ahol ismét Bologna felé indult. Amikor a rendőrök üldözőbe vették, újra irányt váltott, tolatni kezdett, majd ismét a menetiránnyal szemben haladt tovább. A mintegy 40 perces ámokfutás közben időnként a térfigyelő kamerák látóteréből is eltűnt: a hatóságok szerint szolgálati lehajtókat és összekötő utakat használt.

Az üldözés különösen veszélyes volt, mivel az A1-es érintett szakaszán erős volt a forgalom, ráadásul az út alagutakon és viaduktokon is áthalad.

A rendőrök végül az autópályakezelő munkatársaival együtt úgy zárták le az útpályát, hogy a nő előtt ne maradjon menekülési útvonal. Ekkor sikerült megállítani.

A sofőrt erősen zaklatott állapotban találták, ezért mentővel, rendőri kísérettel kórházba vitték. A vizsgálatok szerint kannabisz okozta intoxikáció állt a háttérben, és a nő csak órákkal később nyerte vissza teljesen a tudatát. Az autó egyik ülésén marihuánát is találtak.

A nő ellen veszélyes közlekedés és kábítószer hatása alatt történő vezetés miatt indult eljárás. Jogosítványát bevonták, járművét lefoglalták. A hajmeresztő manőverek ellenére senki sem sérült meg súlyosan.