ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.52
usd:
312.15
bux:
147747.91
2026. szeptember 6. vasárnap Zakariás
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

40 percnyi őrület az olasz autópályán, két blokád sem állította meg a nőt – videó

Infostart

Több mint 50 kilométeren keresztül, a forgalommal szemben hajtott egy 32 éves német nő az olasz A1-es autópályán. A sofőr többször megfordult, két rendőrségi blokádot is kijátszott, végül pedig csak az autópályakezelő munkatársaival közösen felállított fizikai útzárral tudták megállítani.

Az eset még augusztus 20-án történt az A1-es Appennineken átvezető szakaszán, a rendőrség azonban csak szeptember elején hozta nyilvánosságra a részleteket és a kamerafelvételeket – írja a vezess.hu az Ansa.it-re hívatkozva.

A német rendszámú furgonnal közlekedő nő a Citerna-hágó közelében, az autópálya régebbi, úgynevezett Panoramica szakaszán fordult meg, majd a forgalommal szemben Barberino di Mugello felé indult. A közlekedők sorra értesítették a hatóságokat, a rendőrség pedig hat járőrt küldött a helyszínre, miközben lezárták az érintett útszakaszt.

A Pian del Voglio-i közlekedési rendőrök egyik járőre megpróbálta feltartóztatni a sofőrt, ő azonban kikerülte őket. A barberinói elágazásnál ismét megfordult, közben négy sávon hajtott keresztül, majd a második rendőrségi ellenőrző ponton is átjutott.

A nő ezután elérte Barberino autópálya-kapuját, ahol ismét Bologna felé indult. Amikor a rendőrök üldözőbe vették, újra irányt váltott, tolatni kezdett, majd ismét a menetiránnyal szemben haladt tovább. A mintegy 40 perces ámokfutás közben időnként a térfigyelő kamerák látóteréből is eltűnt: a hatóságok szerint szolgálati lehajtókat és összekötő utakat használt.

Az üldözés különösen veszélyes volt, mivel az A1-es érintett szakaszán erős volt a forgalom, ráadásul az út alagutakon és viaduktokon is áthalad.

A rendőrök végül az autópályakezelő munkatársaival együtt úgy zárták le az útpályát, hogy a nő előtt ne maradjon menekülési útvonal. Ekkor sikerült megállítani.

A sofőrt erősen zaklatott állapotban találták, ezért mentővel, rendőri kísérettel kórházba vitték. A vizsgálatok szerint kannabisz okozta intoxikáció állt a háttérben, és a nő csak órákkal később nyerte vissza teljesen a tudatát. Az autó egyik ülésén marihuánát is találtak.

A nő ellen veszélyes közlekedés és kábítószer hatása alatt történő vezetés miatt indult eljárás. Jogosítványát bevonták, járművét lefoglalták. A hajmeresztő manőverek ellenére senki sem sérült meg súlyosan.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    40 percnyi őrület az olasz autópályán, két blokád sem állította meg a nőt – videó

rendőrség

olaszország

marihuána

autó

autópálya

szembeforgalom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Földcsuszamlásszerű győzelem néz ki az AfD-nek Németországba, itt vannak az első adatok

Földcsuszamlásszerű győzelem néz ki az AfD-nek Németországba, itt vannak az első adatok
Történelmi léptékű győzelmet jeleznek az első exit pollok az Alternatíva Németországért (AfD) számára a vasárnapi szász-anhalti tartományi választáson. Az ARD (Infratest dimap) felmérése 44,5, a ZDF (Forschungsgruppe Wahlen) kutatása pedig 44 százalékra teszi a párt támogatottságát. A második helyen álló, jelenleg kormányzó CDU mindkét mérés szerint mindössze 18,5 százalékot szerzett.
Európa szomorú új térképe

Európa szomorú új térképe

Az aszályok, a klímaváltozás, a vízhiány és a felmelegedés csökkentheti a mezőgazdasági hozamokat, átírhatja az ipar telephelyválasztását, az energiatermelést, a folyami szállítást, a turizmust, az ingatlanárakat, sőt még azt is, mikor dolgozunk, utazunk vagy hogyan építjük otthonainkat. Ennek európai vonatkozásairól írt elemzést Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány; a részletekről Pásztor Szabolcs kutatási igazgatót kérdezte az InfoRádió.
VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Politikai földrengés jöhet ma Németországban, a kancellár jövője is eldőlhet

Politikai földrengés jöhet ma Németországban, a kancellár jövője is eldőlhet

Ma tartományi parlamenti választást tartanak Szász-Anhaltban, ahol közel 1,7 millió választópolgár dönthet az új törvényhozás összetételéről és közvetve a következő tartományi kormányról. Az AfD története során először kerülhet hatalomra egy német tartományban, és akár önállóan is kormányt alakíthat, a CDU pedig 20 százalékpont körüli vereséget szenvedhet. Az eredmény átrendezheti Németország politikai erőviszonyait, megkérdőjelezheti az AfD elszigetelésére épülő stratégia működőképességét, és súlyos belső vitákat indíthat el a kereszténydemokratáknál. Egy történelmi AfD-győzelem egyben Friedrich Merz kancellár személyes kudarca is lenne, ami meggyengítheti párton belüli tekintélyét, és bizonytalanná teheti hosszabb távú politikai jövőjét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komolyan 58 000 forintot érhet majd egyetlen OTP-részvény? Elképesztő jóslat érkezett a magyar bankpapírra

Komolyan 58 000 forintot érhet majd egyetlen OTP-részvény? Elképesztő jóslat érkezett a magyar bankpapírra

Növekvő forgalom mellett csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten

BBC
Business Sport Travel Science
US envoys hold talks with Zelensky in Kyiv after meeting Putin

US envoys hold talks with Zelensky in Kyiv after meeting Putin

Steve Witkoff tells reporters the US team feels "encouraged" by a "substantive" and important discussion.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 6. 19:03
Földcsuszamlásszerű győzelem néz ki az AfD-nek Németországban, itt vannak az első adatok
2026. szeptember 6. 17:58
„Mielőtt túl késő lenne” – Irán újra megfenyegette az Egyesült Államokat
×
×