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Nyitókép: Unsplash.com

Több mint 700 kilométert képes repülni a pilóta nélküli repülőgép, és ez még csak a kezdet

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Az Elroy Air kísérleti repülője egy héten át röpködött egy amerikai kisváros felett, miközben teherszállítmányokat kézbesített.

Önállóan, pilóta nélkül hajtott végre több repülést is egy hibrid-elektromos repülőgép Louisiana állam egyik kisvárosa, Houma felett – írja a Gizmodo beszámolója nyomán a hvg.hu.

A Chaparral nevű gép teherszállítmányokat vitt a próbarepülések során. A gyártó Elroy Air szerdai közleményében közölte, hogy az önvezetett repüléseket az amerikai közlekedési minisztérium és a légügyi hatóság (FAA) eVTOL Integration Pilot Programjának (eIPP) keretein belül hajtották végre.

A programot Donald Trump hozta lére, és célja, a drónok és más, fejlett légi járművek fejlesztésének felgyorsítása. Ennek részeként végzett egyhetes repüléssorozatot a Chaparral augusztus végén, orvosi eszközöket, szerszámosládákat, élelmiszert és vizet szállítva.

Külsőre az eszköz úgy néz ki, mint egy drón repülőgépszárnyakkal. Hasznos teherből legfeljebb 226 kg-ot tud szállítani, a hatótávolsága pedig 724 km.

A cég vezérigazgatója, Andew Clare beszámolt róla, hogy a szerkezet az egyhetes próbaüzem során pilóta nélkül repült az ország egyik legforgalmasabb helikopter-repteréről felszállva, a légiforgalmi irányítás felügyelete alatt. Az Elroy Air célja, hogy egy napon majd rendszeresíthessék az efféle áruszállításokat, például a nehezen megközelíthető energetikai létesítményekhez.

A szaklap kérdésére a légügyi hatóság elmondta, a repülések során gyűjtött tapasztalatokat felhasználja a hiányosságok feltárására, az eljárások tökéletesítésére, valamint arra, hogy könnyebben be lehessen illeszteni az ilyen gépeket a légi közlekedésbe.

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