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Nyitókép: WangAnQi/Getty Images

Súlyos döntést hozott a Volkswagen, tízezreket érint

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Az újonnan elfogadott átszervezési tervvel négy németországi gyár és ötvenezer dolgozó jövője a tét.

Elfogadta a Volkswagen felügyelőbizottsága azt az átszervezési tervet, aminek értelmében további 50 ezer munkahelyet szüntet meg a globális autógyártó a korábban már bejelentett hasonló leépítésen felül – írja a Reuters híradása nyomán a hvg.hu.

Mint írják a vállalat ezzel próbálja kezelni a magas költségek, a forgalmat fájdalmasan visszavető amerikai vámok, a túlkapacitás, illetve a kínai autóipar agresszív nyomulása következtében kialakult helyzetet.

A vállalat közel 90 éves történetében ez lesz a legnagyobb szabású átszervezés, ami során felülvizsgálják a négy németországi – Emden, Zwickau, Hannover és Neckarsulm településeken fekvő – üzem további sorsát. Az említett üzemekben 2031-től fokozatosan kifuthat a termelés, pontosabban a cég azt mondja, hogy nem garantálja a jövőbeni termelést és alternatív hasznosítást keres. A cég 2024-ben elvesztette globális vezető pozícióját, tavaly pedig harmadik helyre szorult vissza.

A lap azt írja, a döntéssel elkerülhetővé válik az összecsapás a szakszervezetekkel, ugyanis lekerül a napirendről egy rendkívüli részvényesi közgyűlés összehívásának lehetősége. Ezzel szeretné a vezetés elkerülni, hogy nyílt összecsapás alakuljon ki a dolgozók és a Volkswagen második legnagyobb részvényese, Alsó-Szászország között.

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