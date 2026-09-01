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Realistic fiery explosion with sparks and smoke isolated on black background
Nyitókép: dzika_mrowka/Getty Images

Pokolgépet robbantottak fel Kelet-Németországban

Infostart / MTI

Egy rövid ideig tartó áramkimaradást okozott az a pokolgépes robbantás, amelyet kedd reggel követtek el ismeretlen tettesek a kelet-németországi Jänschwalde hőerőművének közelében található preilacki áramelosztó alállomás ellen – jelentette be a német rendőrség egyik szóvivője.

A közlemény szerint a házilagos készítésű robbanószerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott.

A szóvivő szerint a körzetben több robbanóeszközt is elhelyeztek, de csak egy lépett működésbe.

Az erőművet üzemeltető vállalat közölte, hogy az egyik üzemegységükben műszaki hibát észleltek és vizsgálják, hogy az üzemzavar összefüggésben állhat-e a merénylettel.

A hálózatot üzemeltető vállalat bejelentette, hogy több vezetéken is rongálást észleltek ami szolgáltatás-kimaradást eredményezett, de a hibákat rövid időn belül kijavították, az áramellátás pedig teljes egészében helyreállt.

Az elkövetők kilétéről és az ügy további részleteiről nem közölt további információkat a rendőrség.

(Nyitóképünk illusztráció.)

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