Pokolgépet robbantottak fel Kelet-Németországban

A közlemény szerint a házilagos készítésű robbanószerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott.

A szóvivő szerint a körzetben több robbanóeszközt is elhelyeztek, de csak egy lépett működésbe.

Az erőművet üzemeltető vállalat közölte, hogy az egyik üzemegységükben műszaki hibát észleltek és vizsgálják, hogy az üzemzavar összefüggésben állhat-e a merénylettel.

A hálózatot üzemeltető vállalat bejelentette, hogy több vezetéken is rongálást észleltek ami szolgáltatás-kimaradást eredményezett, de a hibákat rövid időn belül kijavították, az áramellátás pedig teljes egészében helyreállt.

Az elkövetők kilétéről és az ügy további részleteiről nem közölt további információkat a rendőrség.

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