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Bauer Bence, a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Bauer Bence: Merz bukása sem mentené meg a CDU-t az AfD árnyékától

Infostart / InfoRádió

A CDU és a kancellár népszerűsége csökken Németországban, amit egy lemondás sem orvosolna – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.

Jelenleg 20 százalékon áll a CDU, így nehéz helyzetben van Friedrich Merz kancellár, de még nehezebb helyzetben lennének azok, akiknek ki kellene járni egy utódot – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bauer Bence jelezve, hogy a Kereszténydemokrata Unió nem arról híres, hogy megbuktatják a kancellárjaikat, „ráadásul különböző ellenérdekelt felek vannak”.

Úgy véli: ha egy bal szárnyról érkező kancellár jönne, az nyilvánvalóan még több frusztrációt okozna, de ha egy „karcosan” jobboldali CDU-s vagy CSU-s politikus jönne Friedrich Merz helyére, az a bal szárnyban okozna frusztrációt.

„Hosszabb távon nem látom annak reális lehetőségét, hogy a CDU stabilizálódjon, hisz folyamatosan ott van az AfD, mint új politikai formáció és a CDU abba nem tudna belemenni, ha ők adnák a kancellárt” – hangsúlyozta Bauer Bence, hozzátéve:

a CDU meg akarja tartani a hatalmat és ők szeretnék adni az első embert, a kancellárt is, és inkább a baloldallal paktálnak le, fenntartva a tűzfalat az AfD-vel szemben.

Az igazgató jelenleg ráadásul úgy látja, hogy az AfD már nem is lenne hajlandó arra, hogy elfogadja a CDU-nak az elsőbbségét, ugyanis a mérésekben 18-20 százalékpont a különbség az AfD és a CDU között, előbbi javára. „Én 10 százalékpont különbségnél tenném a határt arra, hogy egyértelműen eldőljön, hogy ki vezet és ki nem. És ez a vonat elment, és a CDU most már csak kapkodja a fejét, és fut az események után” – fejtette ki. A szakértő szerint a CDU a hatalom megtartásáért a baloldallal is összefogna, akár tartalmi pozíciók feladása mellett, ami viszont tovább erodálja a szavazóbázisát. „Ez a faramuci helyzet, amiben a CDU van.

Hogy mindez azt jelenti, hogy a kancellár napjai meg vannak számlálva, számítania kell-e egy előre hozott választásra, azzal kapcsolatban Bauer Bence azt mondta, több forgatókönyv létezik. Az egyik forgatókönyv, ha előre hozott választást akarunk, akkor a kancellár egy bizalmi szavazást kér maga ellen. Ha elbukja és a sajátjai nem szavazzák meg, akkor kiírnak egy választást. Nagyjából hat hónapig tart egy ilyen folyamat. Ennyi ideje Németországnak a szakértő szerint nincs, ráadásul ez egy politikai vakvágány lenne.

Második lehetőség Friedrich Metz lemond, és akkor záros határidőn belül egy új jelöltet kell megválasztani.

Ebben az esetben megint húzódnak az ügyek, ügyvezető kormányként, ügyvezető kancellárként maradna bent, ez se egy optimális megoldás, bár nyilvánvalóan sokkal gyorsabb, mint egy előre hozott választás.

A harmadik közjogi lehetőség az a konstruktív bizalmatlansági indítvány, ami egyszer a német történelemben már megtörtént 1982. október elsején. Ez úgy történik, hogy egy olyan indítványt adnak be a Bundestagban, hogy a jelenlegi kancellárt leváltják egy másik kancellárral. Ilyenkor ő viszi tovább az ügymenetet.

Utóbbi fogatókönyvet viszont nem tudja a CDU egyedül végrehajtani az igazgató szerint, a CSU is kell hozzá, meg az SPD, a Szociáldemokrata Párt. A Szociáldemokrata Párt nem érdekelt abban, hogy a CDU egy új emberrel nekivágjon, aki akár sikert hozhat a CDU-nak.

A Szociáldemokrata Párt érdeke az, hogy minél tovább bent maradjanak a kormányban. Mivel az előre hozott választást az aktuális közvélemény-kutatási adatok ismeretében az AfD nyerné meg, ezt se akarják a hagyományos pártok.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.

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