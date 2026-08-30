Robotkutyákat rendel a rettegett hivatal Amerikában

Erről az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) szerződés-odaítélési dokumentumaira hivatkozva számolt be a német dpa hírügynökség.

A várhatóan mintegy 2 millió dollár értékű megbízást a Massachusetts állambeli Boston Dynamics kaphatja meg még az év vége előtt.

A DHS, amely az ICE tevékenységét is felügyeli, csütörtökön tett közzé értesítést a tervezett beszerzésről. A távirányítású, négylábú robotokat elsősorban helyzetfelismerésre és kockázatértékelésre kívánják használni.

A DHS indoklása szerint az eszközök javíthatják a hatóságok reagálóképességét olyan incidenseknél, amelyek „veszélyes, szűk, instabil vagy nehezen megközelíthető területeket” érintenek.

A dokumentumokból nem derül ki, hogy a robotok rendelkeznek-e bármilyen támadó képességgel.

A Boston Dynamics SPOT típusú robotjai alapfelszereltségként nagy felbontású, 360 fokos kamerával, nagy fényerejű LED-világítással és érzékelőrendszerrel rendelkeznek.

Négylábú robotokat más hatóságok és biztonsági szervek is alkalmaznak. A Boston Dynamics hasonló robotjait például a hamburgi kikötőben hidak biztonsági ellenőrzésére vetették be, de bombafenyegetések és más veszélyes helyzetek kezelésében is használhatók.