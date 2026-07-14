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Nyitókép: Oleksandr Filon/Getty Images

Újabb halálos ICE-akció borzolja a kedélyeket az Egyesült Államokban

Infostart / MTI

Agyonlőtt hétfőn egy állítólag autóval menekülő férfit az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) egyik ügynöke a maine-i Biddefordban – közölte 12 órával az incidens után az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) kiemelve, hogy az akcióban résztvevő ügynök a „közbiztonság" védelmében lőtt rá a férfira.

A minisztérium közleménye azonban nem tisztázta, hogy az áldozat miért jelentett veszélyt a közbiztonságra. Az incidens helyi idő szerint hétfőn reggel 7 órakor történt 24 kilométerre Portlandtól.

Az ICE felügyeletét ellátó tárca csupán néhány további részlettel szolgált a történtekről, köztük arról, hogy az érintett ügynökök éppen „célzott megfigyelést folytattak egy végleges kiutasítási határozattal rendelkező illegális bevándorló utolsó ismert címén”, és miután „egy illegális bevándorló autóval távozott a lakásból”, az ügynökök üldözőbe vették. Az nem derült ki a hatósági közleményből, hogy az autóval távozó személy azonos volt-e a megfigyelt személlyel.

A DHS arról is beszámolt, hogy a helyi rendőrség és az FBI is kiszállt az akció helyszínére.

Jogvédő aktivisták szerint az ICE egy 26 éves kolumbiai férfit lőtt le, akinek amerikai munkavállalási engedélye és társadalombiztosítási száma is volt, a nevét azonban nem hozták nyilvánosságra, és azt sem, hogy hogyan tudták azonosítani. A helyi bevándorlási jogvédők közös nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy az eljárás „megrázó, felháborító és elfogadhatatlan”.

Az ICE-ügynökök által hétfőn Maine-ben és egy hete Texasban megölt emberrel együtt már legkevesebb hét ember vesztette életét a bevándorlási hatóság akciói során 2025 januárja óta, amikor az ismét hivatalba lépett Donald Trump amerikai elnök elindította a bevándorlók tömeges kitoloncolását.

Az ICE az elmúlt hetekben országszerte fokozta bevetéseit, június eleje óta Maine-ben több mint négyszeresére nőtt a letartóztatások száma, július elején már naponta mintegy 70 embert fogtak el.

Angus King, Maine állam független szenátora a hétfői akcióval kapcsolatban Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter tájékoztatására hivatkozva először azt közölte, hogy az ICE által lelőtt személy egy 20 év körüli férfi volt, aki a járművét „fegyverként” használta a rendőrök ellen, és a bevándorlási státusza miatt elfogatóparancs volt érvényben ellene. Később azonban a Mullintól kapott újabb információ alapján módosítva a szenátor szóvivője elmonda, hogy a parancsot nem a lelőtt férfira adták ki.

King közölte, hogy vizsgálat indul az ügyben, de annak tárgya nem a lelőtt férfi bevándorlási státusza lesz, hanem az, hogy valóban olyan fenyegetést jelentett-e az ICE-ügynökök számára, ami indokolta ellene a fegyverhasználatot.

Hétfőn Biddefordban több tüntetést is tartottak az ICE ellen.

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