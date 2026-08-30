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Sűrű őserdő és egy patak Tasmánia dzsungelében.
Nyitókép: Unsplash

Megtalálták az eltűnt turistalány testét, a telefonjáról derült ki, mi történt

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A 31 éves belga turistalány, Celine Cremer még 2023-ban tűnt el a tasmániai esőerdőben.

A hatóságok a maradványok előkerülése után most hozták nyilvánosságra a végzetes túra részleteit és a tragédia pontos okát – írja a promotions.hu.

A fiatal belga nő 2023. június 17-én indult túrázni a tasmániai Cradle Mountain környékén. Autóját napokkal később megtalálták egy parkolóban, de a heteken át tartó kutatás utána nem hozott eredményt.

Pénteken nyilvánosságra hozták a halottkémi jelentést: a halála baleset volt, amelyet egy „szerencsétlen hibasorozat” idézett elő.

A baj akkor kezdődött, amikor a látványos Philosopher-vízesés megtekintése után nem a parkoló felé indult vissza, hanem egy rosszul jelzett ösvényt választott a Magnet-gát irányába, és eltévedt.

A hőmérséklet a fagypontot súrolta, és a lánynál nem volt megfelelő, vízálló ruházat. A telefonos adatokból kiderült, hogy délután még készített néhány fotót és videót, sőt a Google Térképet is próbálta használni a tájékozódáshoz, ám a térerő gyenge volt.

Röviddel ezután elveszítette a mobiltelefonját.

A halottkém szerint a nő délután négy óra magasságában, telefonja nélkül teljesen dezorientálttá vált, és irányt változtatott a sűrű növényzetben. Hogy pontosan merre bolyongott ezután, azt már lehetetlen rekonstruálni.

2025 decemberében megtalálták az elveszett telefont az ösvénytől alig 300 méterre. Hetekkel később, januárban egy másik túrázó emberi csontokra bukkant az Arthur-folyó mentén. A rendőrség további csontokat, fogakat, egy Honda slusszkulcsot és ruhadarabokat is talált a helyszínen.

A törvényszéki orvosszakértő szerint a maradványokon látható sérülések egyaránt származhattak egy végzetes esésből, vagy abból, hogy a folyó sodrása a szikláknak csapta a testet. A fagyhalál, a fizikai trauma és a fulladás egyaránt felmerült a halálának lehetséges okaként. Idegenkezűségre semmi nem utalt, így hivatalosan is balesetként zárták le az ügyet.

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