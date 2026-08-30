Horrorszámok jöttek a brexitről, nagyon megjárták a britek az EU-kilépéssel

A brit szállítmányozó, teherfuvarozó, tengerhajózási és utaztatási cégek legnagyobb ágazati érdekképviselete, a Logistics UK a The Independent című balközép irányzatú brit hírportál számára elvégzett átfogó elemzésében kimutatta, hogy

mióta Nagy-Britannia hat éve kilépett az Európai Unióból, a brit exportcégek kivitelének összesített éves átlagos értéke 11,7 milliárd fonttal (ötezer milliárd forinttal) alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a brit gazdaság az EU tagjaként elérhetne.

A Logistics UK szerint ez azt jelenti, hogy a brexit miatt minden egyes brit háztartásra évente átlagosan 400 font (171 ezer forint) exportbevétel-kiesés jut.

A szervezet felszólította Andy Burnham brit miniszterelnököt arra, hogy a lehető legnagyobb mértékben hangolja össze a brit gazdasági szabályozást az EU szabályozási rendszerével.

James Mills, a Logistics UK kereskedelmi kapcsolatokért felelős igazgatója az adatok ismertetéséhez fűzött nyilatkozatában elmondta: a brit EU-tagságról 2026-ban tartott - a kilépésre szavazók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött - népszavazás óta a brit export tonnában számolt teljes volumene 20,7 százalékkal, az átlagon belül az EU-piacokra irányuló kivitel mennyisége 15,9 százalékkal zuhant.

Egy másik szerveződés, az Európai Unió és Nagy-Britannia mind szorosabb együttműködéséért kampányoló European Movement UK saját felmérése alapján kimutatta, hogy

a brit cégek 72,8 százalékának üzletmenetére negatív hatást gyakorolt Nagy-Britannia kilépése az EU-ból.

A European Movement UK vizsgálatába bevont vállalatok 98,2 százaléka közölte: azt pártolná, ha Nagy-Britannia ismét az EU egységes belső piacának tagja lenne.

A független gazdaságelemző műhelyként működő, de a brit kormány számára hivatalos előrejelzéseket készítő szervezet (Office for Budget Responsibility, OBR) jelenleg érvényes számításai szerint a brit hazai össztermék (GDP) a brexit miatt hosszú távon hozzávetőleg 4 százalékkal lesz alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a brit gazdaság az Európai Unió teljes jogú tagjaként ebben az időtávlatban előállíthatott volna.

A kormányzó brit Munkáspárton belül mind erőteljesebb vita bontakozik ki arról, hogy Nagy-Britannia visszalépjen-e az Európai Unióba. Keir Starmer előző és Andy Burnham jelenlegi miniszterelnök ezt eddigi nyilatkozataiban egyaránt kizárta, de Sadiq Khan, London munkáspárti polgármestere nemrégiben kijelentette, hogy a Labour következő választási programjának tartalmaznia kell Nagy-Britannia újbóli csatlakozását az Európai Unióhoz.

Wes Streeting védelmi miniszter néhány hete egy politikai rendezvényen „katasztrofális hibának” nevezte a kilépést az EU-ból, és kijelentette, hogy Nagy-Britanniának egy napon vissza kell térnie az Európai Unióba.