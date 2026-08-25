Amerikai katonai repülőgép szállt le Moszkvában

A légiforgalom online nyomon követő rendszereinek adatai szerint a gép a Washingtonhoz közeli Andrews légibázisról szállt fel, és Riga érintésével helyi idő szerint 10 óra körül landolt Domogyedovo repülőterén.

A RIA Novosztyi hírügynökség emlékeztetett rá, hogy az Andrews bázisról indul Donald Trump elnöki repülőgépe és más magas rangú amerikai kormánytisztviselők gépei is. Erre a támaszpontra szállították augusztus elején Robert Gilman volt amerikai tengerészgyalogost is, akit az Oroszországban hivatalos személy elleni erőszak címén ítéltek el.