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Nyitókép: MTI/EPA

Amerikai katonai repülőgép szállt le Moszkvában

Infostart / MTI

Egy amerikai Boeing C-17A Globemaster III típusú katonai szállítórepülőgép szállt le Moszkvában - közölték kedden orosz hírügynökségek.

A légiforgalom online nyomon követő rendszereinek adatai szerint a gép a Washingtonhoz közeli Andrews légibázisról szállt fel, és Riga érintésével helyi idő szerint 10 óra körül landolt Domogyedovo repülőterén.

A RIA Novosztyi hírügynökség emlékeztetett rá, hogy az Andrews bázisról indul Donald Trump elnöki repülőgépe és más magas rangú amerikai kormánytisztviselők gépei is. Erre a támaszpontra szállították augusztus elején Robert Gilman volt amerikai tengerészgyalogost is, akit az Oroszországban hivatalos személy elleni erőszak címén ítéltek el.

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