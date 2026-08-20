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Autóroncsban kutat egy férfi egy orosz légicsapásban súlyosan megrongálódott lakóház elõtt Kijevben 2026. augusztus 20-án. Az eddigi adatok szerint legalább tizenketten életüket vesztették az ukrán fõvárosban, a sebesültek száma pedig a harmincat is meghaladja.
Nyitókép: MTI/AP/Francisco Seco

Halálos orosz légicsapás – gyásznapot hirdettek Kijevben

Infostart / MTI

Legalább tizenketten meghaltak Kijevben, a sebesültek száma pedig a harmincat is meghaladja Kijevben, valamint lakóházak és középületek is megrongálódtak az orosz hadsereg éjszakai légitámadásában – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról számolt be a Telegramon, hogy az ukrán főváros három kerületében keletkeztek károk csütörtökre virradó éjszaka az orosz rakétacsapások következtében. Számos többszintes lakóház, egy iskola, valamint az egyik gyerekkórház is megrongálódott.

Augusztus 21-ére gyásznapot hirdettek a halálos áldozatok emlékére Kijevben – közölte Klicsko.

Kijev, 2026. augusztus 20. Óvóhelyként használt kijevi metróállomáson éjszakázó emberek egy orosz légitámadás idején, 2026. augusztus 20-án. Az eddigi adatok szerint legalább tizenketten életüket vesztették az ukrán fõvárosban, a sebesültek száma pedig a harmincat is meghaladja. MTI/AP/Danylo Antoniuk
Óvóhelyként használt kijevi metróállomáson éjszakázó emberek egy orosz légitámadás idején, 2026. augusztus 20-án.MTI/AP/Danylo Antoniuk

Odessza megyében Moldova felé egy határátkelőhelyet, az észak-ukrajnai Csernyihiv térségében pedig a gázellátó rendszert támadták meg az orosz csapatok.

Kijev megyében egy ember meghalt, heten pedig megsebesültek az orosz hadsereg folyamatos, drónokkal és rakétákkal végrehajtott légitámadásaiban – tudatta Timur Tkacsneko katonai kormányzó a Telegramon. Családi és többlakásos házak, infrastrukturális létesítmények, raktárépületek rongálódtak meg.

„Az oroszok hosszú ideje készültek az Ukrajna ellen indított tömeges támadásra, ballisztikus rakétákat, szárnyas rakétákat és drónokat kombináltak annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb kárt okozzák a polgári infrastruktúrában” – írta Volodimir Zeleszkij ukrán elnök a Facebookon.

Ukrajna mindent megtesz a ballisztikus támadóeszközök elleni védelem megerősítése érdekében, de a Patriot típusú rakétákat nincs mivel helyettesíteni – emelte ki Zelenszkij.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg meg nem nevezett számú ballisztikus rakétával, 44 más típusú rakétával, valamint 168 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 39 rakétát és 145 drónt semlegesített az ország északi, déli, keleti és központi régióiban. Huszonnyolc helyszínen találatokat regisztráltak, két esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

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