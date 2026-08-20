Dolgozni tartó gyerekek tucatjai haltak meg egy elsüllyedt hajón

A hatóságok közölték, hogy a mentés folytatódik.

Előzőleg a nemzeti vízügyi hatóság egyik helyi illetékese azt mondta, hogy a balesetben tucatnyi gyermek vesztette életét. Délutánig mintegy negyven gyermek holttestét találták meg.

„Megerősíthetem, hogy eddig mintegy negyven gyermek holttestét találtuk meg” – tudatta közleményében Abdulkadir Yusuf, a vízügyi hatóság területi igazgatója.

A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni - mondta el egy törzsi vezető, Sarkin Daji.

Egy helyi lakos, Nasiru Gorau arról számolt be, hogy a holttesteket helyi búvárok találták meg, és a kutatás folytatódik.

A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Januárban legkevesebb 25 ember lett hajótörés áldozata az északkelet-nigériai Yobe államban.

Idén júliusban az északnyugat-nigériai Jigawa államban süllyedt el egy hajó, öten meghaltak, húszan eltűntek. Tizenöt embert a nigériai országos katasztrófa-elhárítás szerint sikerült kimenteni.