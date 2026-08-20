ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.91
usd:
312.61
bux:
0
2026. augusztus 20. csütörtök István
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mécsesek égnek egymás mellett, több sorban.
Nyitókép: Unsplash

Dolgozni tartó gyerekek tucatjai haltak meg egy elsüllyedt hajón

Infostart / MTI

Elsüllyedt egy túlterhelt hajó csütörtök reggel az északnyugat-nigériai Sokoto államban, eddig legkevesebb 51 ember holttestét emelték ki a Gagere folyóból - közölte Ibrahim Musa volt önkormányzati képviselő a Goronyo járásbeli Gorau faluban, ahol a szerencsétlenség történt.

A hatóságok közölték, hogy a mentés folytatódik.

Előzőleg a nemzeti vízügyi hatóság egyik helyi illetékese azt mondta, hogy a balesetben tucatnyi gyermek vesztette életét. Délutánig mintegy negyven gyermek holttestét találták meg.

„Megerősíthetem, hogy eddig mintegy negyven gyermek holttestét találtuk meg” – tudatta közleményében Abdulkadir Yusuf, a vízügyi hatóság területi igazgatója.

A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni - mondta el egy törzsi vezető, Sarkin Daji.

Egy helyi lakos, Nasiru Gorau arról számolt be, hogy a holttesteket helyi búvárok találták meg, és a kutatás folytatódik.

A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Januárban legkevesebb 25 ember lett hajótörés áldozata az északkelet-nigériai Yobe államban.

Idén júliusban az északnyugat-nigériai Jigawa államban süllyedt el egy hajó, öten meghaltak, húszan eltűntek. Tizenöt embert a nigériai országos katasztrófa-elhárítás szerint sikerült kimenteni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Dolgozni tartó gyerekek tucatjai haltak meg egy elsüllyedt hajón

hajó

nigéria

elsüllyedt

halálos áldozatok

gyermekek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megjöttek az első zivatarok – térképen is mutatjuk, mi lehet a tűzijátékok idején

Megjöttek az első zivatarok – térképen is mutatjuk, mi lehet a tűzijátékok idején
Az országhatárnál járnak az esőfelhők, Ausztria keleti részét már több zivatar meglocsolta.
 

Augusztus 20-a: vége a szentmisének és a Szent Jobb körmenetnek – percről percre

Baj van a tűzijáték idején? Térképen mutatjuk, hol állnak a mentők

Kétezer drón a Duna felett – látványos lesz, a tévénézőknek pedig extrával készülnek

Állami kitüntetések – itt a lista és az indoklások, elismerték a Vidéki prókátor és Zsurzs Kati munkáját is

Cserhalmi György átvette kitüntetését – képek

Pompázatos kocsik vonultak a Debreceni Virágkarneválon – galéria

Orbán Viktor a Facebookon üzent

Bóka János: meg kell neveznünk, mi igaz és mi hamis

Lemaradt a légiparádéról? Fotókon a főbb látványosságok – galéria

Így lett augusztus 15-eiből augusztus 20-ai ünnep

VIDEÓ
Magyar takarmányipari fejlesztések külföldön. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban-Szuchy Péter
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.24. hétfő, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerika megmentené a kötvénypiacot - Mit szólnak ehhez a befektetők?

Amerika megmentené a kötvénypiacot - Mit szólnak ehhez a befektetők?

Az amerikai pénzügyminisztérium beavatkozásának köszönhetően sikerült megfékezni a globális kötvénypiaci eladási hullámot, aminek hatására a hozamok csökkentek, a dollár gyengült, a részvénypiacok pedig emelkedtek. A szakértők szerint azonban a megnyugvás átmeneti lehet, mivel a strukturális problémák – köztük a 40 ezer milliárd dollárt meghaladó amerikai államadósság – továbbra is fennállnak. Csütörtökön a BÉT-en nem lesz kereskedés, de a világ többi részen szokásos nyitvatartás mellett működnek a tőzsdék.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt az amerikai külügyminiszter: elképesztő szavakkal köszöntötte a magyarokat augusztus 20-án

Megszólalt az amerikai külügyminiszter: elképesztő szavakkal köszöntötte a magyarokat augusztus 20-án

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Egyesült Államok és Magyarország közötti erős partnerséget méltatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia 'purposefully' hit critical infrastructure in latest strikes, Kyiv mayor says

Russia 'purposefully' hit critical infrastructure in latest strikes, Kyiv mayor says

At least 17 people were killed in the "massive attack" overnight on Ukraine's capital, as mayor Vitali Klitschko warns hot water supply has been disrupted.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 20. 19:55
Életfogytiglan – megszületett az ítélet az Evergrande-botrányban
2026. augusztus 20. 17:24
Elképesztő mennyiségű nukleáris robbanófej lehet Észak-Korea birtokában
×
×