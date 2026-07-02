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A német hadsereg 104-es harckocsizászlóaljának új Leopard 2 A7V tankjai az ünnepélyes átadásukon a bajorországi Pfreimd laktanyájában 2023. február 3-án. A Krauss-Maffei-Wegmann német hadiipari vállalat gyártotta Leopard 2 harckocsikat 1979-ben állította hadrendbe az ország hadserege, a Bundeswehr, amelynek azóta is a fő harckocsitípusa. A Leopard 2-es sorozat legutóbbi fejlesztésű A7V alváltozatának tömege mintegy 67 tonna, beszerzési ára darabonként 15-20 millió euró (5,9- 7,9 milliárd forint) között van. Valamennyi korábbi Leopard 2 típus továbbfejleszthető erre a variánsra, a Bundeswehr összesen 150 darab A6-ot fejleszt tovább.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Daniel Karmann

Jön a kötelező tartalékos-kiképzés a legerősebb európai hadseregben

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Németország is beállt az öreg kontinensen terjedő, a haderő megerősítését szolgáló trendhez.

A német kormány jóváhagyott két törvényjavaslatot is, amelyek az ország védelmi képességeinek megerősítését célozzák. Berlin feltett szándéka, hogy megerősítse a Bundeswehr tartalékos erőit a döntés által, valamint a korábbiaknál jóval nagyobb figyelmet szentelne a katonai infrastruktúra megerősítésének – írja a Deutsche Welle híradása nyomán a Portfolio.

A döntésnek megfelelően kötelezővé válnának a katonai kiképzések a tartalékosok számára, előírva nekik a rendszeres kiképzéseken való részvételt. Ez kiküszöbölné a jelenleg érvényben lévő szabályozás pontatlanságait, vagyis a tartalékosokat most csak a saját a és a munkáltatójuk beleegyezésével lehet behívni. A tartalékosoknak vagy a munkáltatójuknak továbbra is lehetősége lenne kifogásolni a behívást, ugyanakkor már csak kérvényezhetik annak elhalasztását. Ha indokolt, a behívottak felmentést is kaphatnak a kötelezettség alól.

A jogszabály-módosítás értelmében mindenki számára kötelezővé válik a tartalékos kiképzés, aki 45 éves koráig legalább 6 hónapos önkéntes katonai szolgálatot teljesített.

A legalább 1 évet teljesítők és a szerződésesek számára mindez 65 éves korig érvényben marad. A jelentős reformmal Németországnak az a célja, hogy a Bundeswehr létszámát mintegy 460 ezer fősre növelje 2035-re. Ezzel Berlin illeszkedni akar a NATO jelentős kiadásnövelési terveihez.

A második törvénnyel a kormány a katonai infrastrukturális beruházások felpörgetését szorgalmazza. Az ilyen típusú beruházások „kiemelt közérdekűnek” számítanak majd, ezzel felülírva például a környezetvédelmi aggályokat. A német vezetés azt reméli az elképzeléstől, hogy csökkenti az aggályokat és felgyorsítja az építési munkálatokat.

A projektekkel kapcsolatos jogi vitákat a Szövetségi Közigazgatási Bíróság tárgyalja majd, hogy elkerüljék a hosszadalmas eljárásokat. A környezetvédelmi érdekek érvényesülése érdekében a Bundeswehrnek ugyanakkor kártérítést kell fizetnie. A két törvényjavaslat hamarosan a Bundestag elé is kerülhet.

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Kezdőlap    Külföld    Jön a kötelező tartalékos-kiképzés a legerősebb európai hadseregben

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