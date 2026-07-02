Jön a kötelező tartalékos-kiképzés a legerősebb európai hadseregben

A német kormány jóváhagyott két törvényjavaslatot is, amelyek az ország védelmi képességeinek megerősítését célozzák. Berlin feltett szándéka, hogy megerősítse a Bundeswehr tartalékos erőit a döntés által, valamint a korábbiaknál jóval nagyobb figyelmet szentelne a katonai infrastruktúra megerősítésének – írja a Deutsche Welle híradása nyomán a Portfolio.

A döntésnek megfelelően kötelezővé válnának a katonai kiképzések a tartalékosok számára, előírva nekik a rendszeres kiképzéseken való részvételt. Ez kiküszöbölné a jelenleg érvényben lévő szabályozás pontatlanságait, vagyis a tartalékosokat most csak a saját a és a munkáltatójuk beleegyezésével lehet behívni. A tartalékosoknak vagy a munkáltatójuknak továbbra is lehetősége lenne kifogásolni a behívást, ugyanakkor már csak kérvényezhetik annak elhalasztását. Ha indokolt, a behívottak felmentést is kaphatnak a kötelezettség alól.

A jogszabály-módosítás értelmében mindenki számára kötelezővé válik a tartalékos kiképzés, aki 45 éves koráig legalább 6 hónapos önkéntes katonai szolgálatot teljesített.

A legalább 1 évet teljesítők és a szerződésesek számára mindez 65 éves korig érvényben marad. A jelentős reformmal Németországnak az a célja, hogy a Bundeswehr létszámát mintegy 460 ezer fősre növelje 2035-re. Ezzel Berlin illeszkedni akar a NATO jelentős kiadásnövelési terveihez.

A második törvénnyel a kormány a katonai infrastrukturális beruházások felpörgetését szorgalmazza. Az ilyen típusú beruházások „kiemelt közérdekűnek” számítanak majd, ezzel felülírva például a környezetvédelmi aggályokat. A német vezetés azt reméli az elképzeléstől, hogy csökkenti az aggályokat és felgyorsítja az építési munkálatokat.

A projektekkel kapcsolatos jogi vitákat a Szövetségi Közigazgatási Bíróság tárgyalja majd, hogy elkerüljék a hosszadalmas eljárásokat. A környezetvédelmi érdekek érvényesülése érdekében a Bundeswehrnek ugyanakkor kártérítést kell fizetnie. A két törvényjavaslat hamarosan a Bundestag elé is kerülhet.