Villám csapott öt gyerekbe

A rádió szerint a villám a Jindrichuv Hradec közelében lévő tábor szélén álló fába csapott be, majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás – 10-15 év közötti – gyerekek és tanáraik aludtak.

A villámcsapás következtében a tábor egyik vezetője elájult, míg öt gyermek megsérült. Mindnyájukat kórházban kezelik.

Az éjjeli és a kora reggeli órákban átvonuló, heves esőzésekkel kísért viharok számos helyen fákat téptek ki, amelyek a közutakra és a sínekre dőlve közlekedési problémákat okoztak, és több helyen parkoló autókat rongáltak meg.

A kora reggeli órákban országszerte – elsősorban Dél-, Kelet- és Közép-Csehországban – mintegy 30 ezer háztartás volt ideiglenesen áram nélkül. A zavarokat a Cseh Energetikai Művek (CEZ) szakemberei várhatóan az esti órákig elhárítják – nyilatkozta a rádiónak Sona Holingerová, a CEZ szóvivője.

Több helyen tojásnagyságú jégdarabok hullottak, amelyek főleg a gyümölcs- és zöldségtermesztőknek okoztak károkat.

A heves viharok a rendkívüli hőhullámot váltották fel szerdán Csehországban. Vasárnap a meteorológusok a Prágától északnyugatra fekvő Doksany településen 41,9 Celsius-fokot mértek, ami új csehországi hőségrekord.