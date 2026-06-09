Komoly füttyel fogadták Donald Trumpot az NBA-döntőn, de ő csak mosolygott

Donald Trump az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki személyesen látogatott el a bajnoki finálé egyik találkozójára.

Az elnök a New York Knicks tulajdonos-elnöke, James Dolan meghívására érkezett a sporteseményre, amelyet az aréna egyik kiemelt páholyából követett végig.

Amikor a mérkőzés előtti nemzeti himnusz alatt az aréna központi kivetítőjén megjelent az államfő arca,

a telt házas csarnok közönsége azonnal hangos pfujolással és tiltakozással reagált,

amelyet Donald Trump mosolyogva fogadott.

Az elnök a mérkőzést követően, a repülőtéren nyilatkozva elutasította a negatív fogadtatásról szóló értelmezéseket. „Őszintén szólva, szerintem remek volt. Arra gondolnak, amikor felém fordult a kamera? Szerintem nagyon jól sikerült” – fogalmazott újságíróknak Donald Trump, pozitívként értékelve a közönség reakcióját.

President Trump was booed loudly by fans inside Madison Square Garden when he was shown on video screens during the national anthem prior to Game 3 of the NBA Finals on Monday night.



Trump was shown for several seconds giving a military salute. The boos ended when the U.S. flag… pic.twitter.com/MK105rgSDe — CBS News (@CBSNews) June 9, 2026

A döntő harmadik összecsapásán a New York Knicks és a San Antonio Spurs mérkőzött meg egymással. A vendégek 4 ponttal nyertek. Az állás 2:1 a Knicks javára.