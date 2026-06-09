ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.15
usd:
307.24
bux:
134405.8
2026. június 9. kedd Félix
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök az Artemis II ûrmisszió legénységét fogadó sajtónyilvános eseményen a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. április 30-án. Az Artemis II küldetés legénysége: Victor Glover, Christina Koch és Reid Wiseman NASA-asztronauta, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Ûrügynökség ûrhajósa április 2-10. között megkerülte a Holdat a NASA Orion ûrhajójának fedélzetén.
Nyitókép: MTI/AP/Matt Rourke

Komoly füttyel fogadták Donald Trumpot az NBA-döntőn, de ő csak mosolygott

Infostart

Hangos füttyszóval és tiltakozó bekiabálásokkal fogadta a közönség Donald Trump amerikai elnököt az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) döntőjének harmadik mérkőzésén hétfő este a New York-i Madison Square Gardenben – jelentette a Reuters hírügynökség.

Donald Trump az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki személyesen látogatott el a bajnoki finálé egyik találkozójára.

Az elnök a New York Knicks tulajdonos-elnöke, James Dolan meghívására érkezett a sporteseményre, amelyet az aréna egyik kiemelt páholyából követett végig.

Amikor a mérkőzés előtti nemzeti himnusz alatt az aréna központi kivetítőjén megjelent az államfő arca,

a telt házas csarnok közönsége azonnal hangos pfujolással és tiltakozással reagált,

amelyet Donald Trump mosolyogva fogadott.

Az elnök a mérkőzést követően, a repülőtéren nyilatkozva elutasította a negatív fogadtatásról szóló értelmezéseket. „Őszintén szólva, szerintem remek volt. Arra gondolnak, amikor felém fordult a kamera? Szerintem nagyon jól sikerült” – fogalmazott újságíróknak Donald Trump, pozitívként értékelve a közönség reakcióját.

A döntő harmadik összecsapásán a New York Knicks és a San Antonio Spurs mérkőzött meg egymással. A vendégek 4 ponttal nyertek. Az állás 2:1 a Knicks javára.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Komoly füttyel fogadták Donald Trumpot az NBA-döntőn, de ő csak mosolygott

donald trump

döntő

nba

fütty

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter viszonválasza: Vitnyéden akart a Fidesz-kormány migránstábort építeni

Magyar Péter viszonválasza: Vitnyéden akart a Fidesz-kormány migránstábort építeni
A kormányfő erről napirend előtti felszólalását követően, az ellenzéki felszólalásokra adott viszonválaszában beszélt, amelyben Gulyás Gergely felé fordulva megerősítette: az emberek az Európai Ügyészséghez csatlakozásra adtak felhatalmazást, valószínűleg azért, mert a Polt Péter-féle fideszes ügyészségből elegük volt.
 

Magyar Péter napirend előtt: vége a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak és a gyűlöletplakátoknak

„Gyülöletkeltés helyett kormányozzanak!” – Ellenzék napirend előtt

Magyar Péter kicsinyes bosszújáról beszél a Fidesz KEHI-ügyben

Éjszaka mentették fel a fontos hivatal vezetőjét

Ma megszünhet egy emblematikus hivatal

Resperger István: messze a megoldás Iránban, Trump lépéskényszerben

Resperger István: messze a megoldás Iránban, Trump lépéskényszerben

A politikai és stratégiai célkitűzések tekintetében az Egyesült Államok kevés eredményt tud felmutatni, Iránban pedig már jó ideje áruhiány van, egyre több a probléma a gyógyszerellátással, vagyis a lakosság a mindennapi életben is megérzi a konfliktus negatív hatásait – mondta az InfoRádióban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központjának igazgatója. Úgy véli, a diplomácia terén kellene valamilyen megoldást találni, aminek feltétele, hogy mind a két fél engedjen.
VIDEÓ
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.09. csütörtök, 18:00
Grexa Liliana
ukrán nemzetiségi szószóló
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a hét legfontosabb adata – így reagál a forint

Itt a hét legfontosabb adata – így reagál a forint

Májusban 1,8 százalékot emelkedtek az árak az előző évhez képest a KSH friss statisztikája szerint – ez a várakozásoknál alacsonyabb árnyomás megnyithatja az ajtót a Magyar Nemzeti Banknak egy kamatcsökkentés felé. A nemzetközi színtéren ma külkereskedelmi adatdömping lesz, az USA, Kína és Németország is friss statisztikát publikál. A piacokat továbbra is az iráni háború, és ehhez kapcsolódóan az inflációs és kamatemelési várakozások mozgatják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Trump az iráni konfliktusról: napokon belül megszülethet a megállapodás?

Megszólalt Trump az iráni konfliktusról: napokon belül megszülethet a megállapodás?

Donald Trump az iráni konfliktus miatt kialakult feszült helyzet ellenére bizakodóan nyilatkozott a Teheránnal zajló tárgyalásokról.

BBC
Business Sport Travel Science
Residents flee Lebanese city after Israeli warning as strikes reportedly kill three

Residents flee Lebanese city after Israeli warning as strikes reportedly kill three

The Israeli military issues evacuation order for the southern city of Tyre - including the Christian quarter - saying it will act "forcefully".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 9. 11:45
Az ukránok rátámadtak a krími hídra
2026. június 9. 09:20
Resperger István: messze a megoldás Iránban, Trump lépéskényszerben
×
×