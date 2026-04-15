2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Nyitókép: Pixabay

Most kell rá válaszolni: ki van a vízilovakkal?

Infostart / MTI

A kolumbiai hatóságok drasztikus tervet jelentettek be a dél-amerikai országban invazív fajnak számító, vadon élő vízilovak számának a csökkentésére; az Afrikában őshonos állatok a Pablo Escobar egykori drogbáró által tartott példányok leszármazottai.

Irene Vélez Torres környezetvédelmi miniszter hétfőn arra figyelmeztetett, hogy sürgős cselekvésre van szükség, mert a jelenleg Kolumbiában élő mintegy 200 víziló komoly zavarokat kelt a helyi ökoszisztémákban, fenyegetést jelent több őshonos állatfajra, például a manátuszokra és a folyami teknősökre, károkat okoznak a mezőgazdasági területeken, és az emberekre nézve is veszélyesek. Beavatkozás nélkül teljesen elveszíthetik az ellenőrzést az állomány felett, és az állatok száma 2030-ra már legalább 500, 2035-re pedig akár ezer példányra is emelkedhet.

A tárcavezető elmondta, hogy próbálták az állatokat külföldi állatkertekben, vadasparkokban elhelyezni, például Mexikóban, Indiában és a Fülöp-szigeteken is, de mindeddig nem jártak sikerrel. Bár továbbra sem adják fel, hogy elköltöztessék az állatokat, most a sürgős helyzetre tekintettel azt a döntést hozták, hogy eutanáziát alkalmaznak mintegy 80 példányon. Egyelőre nem tudni, pontosan mikor kezdődik a vízilovak tömeges leölése.

A kolumbiai víziló-populáció arra a négy állatra vezethető vissza, amelyet Escobar a saját birtokán kialakított állatkertjébe importált Afrikából az 1980-as években. Miután Escobart 1993-ban megölték, a birtoka gondozatlanul maradt, és az állatok a közeli folyókba széledtek szét, ahol gyorsan szaporodni kezdtek, és nagy területeken elterjedtek. Hivatalosan 2022-ben minősítették őket kártékony, invazív állatfajnak.

Afrikában kívül egyedül Kolumbiában élnek vadon vízilovak. A néhai drogbáró egykori hatalmas birtokától, a Magdalena folyó völgyében elterülő Hácienda Nápolestől több mint 100 kilométerre is előfordulnak példányok.

Állatvédők ellenzik és kegyetlen megoldásnak tartják a vízilovak tömeges leölését. Az elmúlt 12 évben a kormány megpróbálkozott az állatok sterilizálásával, de a magas költségek és az állatok befogásának, műtétjének nehézsége miatt a program nem vált be. Természetes élőhelyükre, Afrikába való visszatelepítésük nem jöhet szóba beszűkült génállományuk és a fertőző betegségek behurcolásának veszélye miatt.

állat

kolumbia

víziló

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek"

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Lapinformációk szerint Orbán Viktor nem megy el a jövő heti ciprusi EU-csúcsra

Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét - Mit csinált ma az OTP, a Mol, vagy a 4iG?

Iránykeresés jellemzi a nemzetközi tőkepiacokat, a befektetők arra várnak, hogy lesz-e áttörés az amerikai-iráni tárgyalásokban a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Az ázsiai tőzsdéken emelkedéseket lehetett látni reggel, míg Európában kis mozgásokat mutatnak az indexek a nap folyamán, kiváró álláspontra helyezkedtek a befektetők. A magyar tőzsdén még mindig a Tisza párt kétharmados győzelme mozgatja az árfolyamokat, míg hétfőn a blue-chipek emelkedtek nagyot, azokban kedden már kisebb korrekció volt, ma pedig a kezdeti emelkedés után lecsorgást láthattunk a BUX indexnél. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Megrázó vallomás: így él ma Révész Sándor a sztrók után, egy dologra különösen büszke

Botra támaszkodva él, mégis utazik és önálló maradt - Révész Sándor őszintén mesélt a mindennapjairól.

US says it has not requested Iran ceasefire extension but 'ongoing' talks are 'productive'

Plans for another round of in-person talks are being discussed, the White House says, after negotiations in Islamabad last weekend ended without a deal.

2026. április 15. 20:32
Donald Trump: még nem értük el célunkat, de már "nagyon közel" a konfliktus vége
2026. április 15. 19:56
Jeruzsálem: Magyar Péter budapesti látogatásra hívta meg Benjámin Netanjahut
