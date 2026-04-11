2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Három olajvezeték // Detail of giant blue-colored water pipes, a peculiar system used to pump away ground-water from flooded foundations of construction sites.
Nyitókép: Busà Photography/Getty Images

Szabotázs miatt veszélybe került Dél-Németország olajellátása

Infostart

Egy olaszországi szabotázsakció miatt napokra leállt a Transzalpesi olajvezeték, ami komoly kockázatot jelentett Bajorország és Baden-Württemberg energiaellátására. Három napon keresztül nem érkezett olaj, a karlsruhei Miro finomító – Németország legnagyobb ilyen létesítménye – kénytelen volt saját tartalékaiból működni.

Március végén három napon keresztül nem érkezett nyersolaj a dél-németországi finomítókba a Transzalpesi olajvezetéken (TAL) keresztül. A kiesés oka egy szabotázsakció volt az olasz Alpokban, Terzo di Tolmezzo közelében, ahol egy szivattyúállomás áramellátását támadták meg – írja az Index a Die Welt alapján.

A karlsruhei Miro finomító – Németország legnagyobb ilyen létesítménye – kénytelen volt saját tartalékaiból működni. Hasonló helyzetbe került a Bayernoil is, amelynek bajorországi telephelyei szintén raktárkészleteikre támaszkodtak.

A német hatóságok megerősítették, hogy kapcsolatban állnak az olasz szervekkel, a történteket pedig szabotázsként kezelik.

Egyelőre nem világos, hogy politikai indíttatású támadásról van-e szó.

Bár a finomítók készletei elegendőnek bizonyultak, és nem alakult ki üzemanyaghiány, az eset komoly figyelmeztetésként szolgál. A Transzalpesi olajvezeték kulcsszerepet játszik Dél-Németország ellátásában: naponta több millió ember és számos ipari szereplő függ tőle. A támadás ráadásul érzékeny időszakban történt, már most is tapasztalhatók zavarok a kerozinellátásban, és a dízelpiac is feszített. Németország jelentős mértékben importra szorul, miközben a globális árak emelkedése miatt egyre több európai üzemanyag kerül exportra Ázsiába.

A szakértők szerint az incidens egyértelműen jelzi: az energiaellátás kritikus infrastruktúrái fokozott védelemre szorulnak, mivel akár egyetlen célzott támadás is komoly ellátási kockázatokat idézhet elő Európában.

