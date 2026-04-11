Fregatt-világrekorder lenne Németország

A „csodahajó” az F126-os úttörője lesz, és 2029-től vethetik be az Atlanti-óceán északi részén. A projekt nem megy simán: a német haditengerészet legnagyobb beszerzési programjának számított, de a megvalósítás eddig több évet késett.

Az első ilyen fregatt, amely a „Niedersachsen” nevet viseli, már építés alatt van.

A német Euronews hírportál beszámolója szerint a klasszikus fregattok és az F126-os osztály közötti különbség mindenekelőtt a koncepcióban rejlik. Ennek lényege, hogy a hajó nem elsősorban egyedi harci feladatokra „szakosodik”, hanem több cél rugalmas végrehajtására. Alapvetően olyan moduláris rendszerrel rendelkezik, amelynek köszönhetően felszerelésük változtatható, mindig az aktuális feladathoz lehet igazítani. Az éppen nem használt modulokat raktárakban tárolják, és azokat cserélgethetik a hajók között is.

Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy az F126-ost bevethessék tengeralattjárók ellen, továbbá többek között képes különböző drónműveletekre is. Emellett alkalmas hosszabb távú bevetésekre is, azaz a legénység váltásával akár két évig is az adott területen maradhat.

Vízkiszorítása mintegy 10 ezer tonnát tesz ki, hossza 166 méter, szélessége 21,7 méter, így a világ legnagyobb fregattjai sorába lép. Ilyen nagy hadihajók a II. világháború óta nem épültek Németországban.

Szakértők szerint ez is magyarázza, hogy bőséges hely áll rendelkezésre további rendszerek, helikopterek és pilóta nélküli technológiák számára.

Ebből következően nem tekinthető klasszikus, nagyobb intenzitású harcokban bevethető hadihajónak, sokkal inkább tartós jelenlétre, felderítésre és bevetések irányítására tervezték.

Mindezzel párhuzamosan a Merz-kormány egy átmeneti megoldást is szorgalmaz, mégpediig a Meko A-200-as fregattot, amely hamarabb rendelkezésre állna.

Az F-126-os projektet azonban politikailag aligha lehetne leállítani, mivel a már befektetett hatalmas összegeket nehéz lenne igazolni. Az „ambíciókat” jelzi ugyanakkor, hogy felmerült a két projekt párhuzamos megvalósítása is.

A portál utalt ugyanakkor arra, hogy nem csak Németországban terveznek nagy és hasonlóan „úttörő” hadihajókat, hanem a Egyesült Államokban is. Erre utal, hogy Donald Trump elnök a múlt év végén új generációs hadihajók gyártását jelentette be. Ezek az ígéretek szerint

nagyobbak lesznek és sokkal jobb fegyverzettel lesznek felszerelve, mint azok, amelyeket az amerikai haditengerészet eddig gyártott.

Az elnökről elnevezett „Trump-osztály” első hadihajójának építése a 2030-as évek elején kezdődik. A hajókat ágyúkkal és rakétákkal szerelik fel, és azok képesek lesznek még ki nem fejlesztett fegyverrendszerek, példásul lézerrendszerek és hiperszonikus fegyverek hordozására is.

Sokéves projekt Még 2009-ben született döntés arról, hogy a német haditengerészet újfajta, moduláris felépítésű fregattokkal cserélheti le a korábbi, 143A Gepárd osztályú, gyorsjáratú támadóhajóit. 2013-ra véglegesítették a követelményeket és kiírták a pályázatot, majd ötévnyi huzavonát követően, 2020 januárjában hoztak döntést arról, hogy a hajókat a holland Damen cég építheti, persze a legnagyobb német hajógyárak bevonásával.

A négy új hajó tervezéséről, össznemzeti építéséről, valamint a lehetséges fegyverzetéről korábban ebben a cikkben írtunk.

A projekt számos fennakadással zajlik. Az eredetileg 5,3 milliárd euróba (átszámítva mintegy 2000 milliárd forintba) kerülő beruházás költségei hamar a többszörösükre ugrottak, a hadihajók fontos alkatrészei pedig hibásan lettek legyártva. Volt gond egyes kijelzőkkel, bizonyos acélelemek hibáival, illetve a lassú és körülményes adminisztrációval is – jegyezte meg a hirado.hu. Emiatt a tervezés-építés jelentős ideig csak a tervezett tempó 20–30 százalékán haladt, az első fregatt átadását pedig 2028-ról 2032-re tolták ki.