2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
F126 osztályú német fregatt.
Nyitókép: Forrás: mtu-solutions.com

Fregatt-világrekorder lenne Németország

Infostart

Nagy fába vágta a fejszéjét Németország. Repülőgép-anyahajója ugyan nincs, de máris szuper-hadihajót tervez. Ha a tervet siker koronázza, ez lesz a világ legnagyobb fregattja.

A „csodahajó” az F126-os úttörője lesz, és 2029-től vethetik be az Atlanti-óceán északi részén. A projekt nem megy simán: a német haditengerészet legnagyobb beszerzési programjának számított, de a megvalósítás eddig több évet késett.

Az első ilyen fregatt, amely a „Niedersachsen” nevet viseli, már építés alatt van.

A német Euronews hírportál beszámolója szerint a klasszikus fregattok és az F126-os osztály közötti különbség mindenekelőtt a koncepcióban rejlik. Ennek lényege, hogy a hajó nem elsősorban egyedi harci feladatokra „szakosodik”, hanem több cél rugalmas végrehajtására. Alapvetően olyan moduláris rendszerrel rendelkezik, amelynek köszönhetően felszerelésük változtatható, mindig az aktuális feladathoz lehet igazítani. Az éppen nem használt modulokat raktárakban tárolják, és azokat cserélgethetik a hajók között is.

Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy az F126-ost bevethessék tengeralattjárók ellen, továbbá többek között képes különböző drónműveletekre is. Emellett alkalmas hosszabb távú bevetésekre is, azaz a legénység váltásával akár két évig is az adott területen maradhat.

Vízkiszorítása mintegy 10 ezer tonnát tesz ki, hossza 166 méter, szélessége 21,7 méter, így a világ legnagyobb fregattjai sorába lép. Ilyen nagy hadihajók a II. világháború óta nem épültek Németországban.

Szakértők szerint ez is magyarázza, hogy bőséges hely áll rendelkezésre további rendszerek, helikopterek és pilóta nélküli technológiák számára.

Ebből következően nem tekinthető klasszikus, nagyobb intenzitású harcokban bevethető hadihajónak, sokkal inkább tartós jelenlétre, felderítésre és bevetések irányítására tervezték.

Mindezzel párhuzamosan a Merz-kormány egy átmeneti megoldást is szorgalmaz, mégpediig a Meko A-200-as fregattot, amely hamarabb rendelkezésre állna.

Az F-126-os projektet azonban politikailag aligha lehetne leállítani, mivel a már befektetett hatalmas összegeket nehéz lenne igazolni. Az „ambíciókat” jelzi ugyanakkor, hogy felmerült a két projekt párhuzamos megvalósítása is.

A portál utalt ugyanakkor arra, hogy nem csak Németországban terveznek nagy és hasonlóan „úttörő” hadihajókat, hanem a Egyesült Államokban is. Erre utal, hogy Donald Trump elnök a múlt év végén új generációs hadihajók gyártását jelentette be. Ezek az ígéretek szerint

nagyobbak lesznek és sokkal jobb fegyverzettel lesznek felszerelve, mint azok, amelyeket az amerikai haditengerészet eddig gyártott.

Az elnökről elnevezett „Trump-osztály” első hadihajójának építése a 2030-as évek elején kezdődik. A hajókat ágyúkkal és rakétákkal szerelik fel, és azok képesek lesznek még ki nem fejlesztett fegyverrendszerek, példásul lézerrendszerek és hiperszonikus fegyverek hordozására is.

A négy új hajó tervezéséről, össznemzeti építéséről, valamint a lehetséges fegyverzetéről korábban ebben a cikkben írtunk.

A projekt számos fennakadással zajlik. Az eredetileg 5,3 milliárd euróba (átszámítva mintegy 2000 milliárd forintba) kerülő beruházás költségei hamar a többszörösükre ugrottak, a hadihajók fontos alkatrészei pedig hibásan lettek legyártva. Volt gond egyes kijelzőkkel, bizonyos acélelemek hibáival, illetve a lassú és körülményes adminisztrációval is – jegyezte meg a hirado.hu. Emiatt a tervezés-építés jelentős ideig csak a tervezett tempó 20–30 százalékán haladt, az első fregatt átadását pedig 2028-ról 2032-re tolták ki.

Országgyűlési választás: így szavazhatnak a szolgálatot teljesítő rendőrök, tűzoltók, bv-sek és katonák

A rendőrök fehér ingben teljesítenek szolgálatot a szavazás napján, és voksolni csak civilben mehetnek. A rendőrség, a tűzoltóság, a büntetés-végrehajtás (bv) és a honvédség személyi állományának is biztosítják a részvétel lehetőségét a vasárnapi országgyűlési választáson – itt vannak a részletek.
 

Még lehet mozgóurnát kérni a vasárnapi választásokra – itt vannak a részletes szabályok

Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Negyedmillió szavazat már van: a levélben voksolók több mint fele már leadta szavazatát

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak. Részletek.
 

Orbán Viktor: mindenki hozzon el mindenkit!

Dobrev Klára a DK-kampányzárón: Orbán-rendszer vagy demokrácia, ez a kérdés

A Kétfarkú Kutya Párt zárta először a választási kampányát

Orbán Balázs: rendkívül veszélyes, amit az ellenzék ajánl

Orbán Viktor egy nappal a választások előtt elindította az „egymillió kézfogás” akciót

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Vasárnap indul a választás, gyakorlati tudnivalók: hol, hogyan szavazz, milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak

Vasárnap reggel megnyitnak a szavazókörök, de érdemes még indulás előtt ellenőrizni, hogy minden szükséges okmány rendben van-e, mert egy lejárt igazolvány vagy egy félreértett szabály könnyen megakaszthatja a voksolást. Összeszedtük a 2026-os országgyűlési választás legfontosabb gyakorlati tudnivalóit: ki és hogyan szavazhat, mi a teendő, ha nincs érvényes irat, hogyan működik a mozgóurna, és mit lehet tenni, ha valaki szabálytalanságot tapasztal.

Akit nem lehet megtörni: nyolc hónap börtön után térne vissza az oktagonba a kőkemény bunyós

US and Iran in direct peace talks with Pakistan on ending Middle East conflict

