Orion típusú orosz drón.
Nyitókép: Wikipédia

Közösen fegyverkezhet Szlovénia és Csehország

Infostart / MTI

Miközben az Európai Unió a térség bizonytalan geopolitikai helyzetére reagálva növeli védelmi kiadásait, Szlovénia és Csehország a védelmi ipari együttműködés elmélyítésének lehetőségeit vizsgálja.

A Ljubljanában hétfőn megrendezett első szlovén-cseh védelmi ipari találkozón mintegy negyven vállalat képviseltette magát mindkét országból.

Zeljko Kralj, a szlovén védelmi minisztérium logisztikai igazgatója a rendezvényen hangsúlyozta: az együttműködés "elsősorban a közös kutatás-fejlesztésben és a védelmi termékek gyártásában" kínál lehetőséget. Hozzátette: a nemrég létrehozott állami védelmi vállalat, a Dovos kulcsszerepet játszhat a közös projektek finanszírozásában.

Kralj emlékeztetett arra is, hogy Szlovénia a jövőben szeretné a védelmi kiadások nagyobb részét a hazai iparban tartani, és 2027-ig fokozatosan 1,83 százalékra emelni a GDP-arányos védelmi költségeket.

Kiemelte: jelenleg a források nagy részét külföldi rendszerek beszerzésére fordítják, amin változtatni szeretnének úgy, hogy meggyőznék a nagyobb szereplőket, például Németországot és Franciaországot, hogy ne csak exportáljanak, hanem működjenek is együtt.

Matej Skocir, a gazdasági minisztérium részéről közölte: a két ország tavalyi kereskedelmi forgalma meghaladta a kétmilliárd eurót. Rámutatott, hogy a védelmi iparban különösen a csúcstechnológiai területek - köztük az űripar - kínálnak új együttműködési lehetőségeket, mivel a szlovén vállalatok nemzetközi szinten is élen járnak kis műholdak, alkatrészek, valamint mérő- és adatrendszerek fejlesztésében.

Tamara Zajec Balazic, a befektetésösztönző ügynökség igazgatója hangsúlyozta: a szlovén vállalatok jelentős potenciállal rendelkeznek a védelmi és kettős felhasználású technológiák terén, ami a cseh vállalatok számára is kedvező lehetőségeket kínál.

Jiri Stepanek a cseh védelmi minisztérium képviseletében felhívta a figyelmet arra, hogy a két ország között jelenleg nem jelentős a védelmi együttműködés, de mindkét fél komoly technológiai képességekkel bír. Kiemelte: ezek jó alapot teremthetnek az olyan területeken való együttműködéshez, mint a

drónelhárító rendszerek vagy a lőszerek gyártása.

Jiri Kudela, Csehország szlovéniai nagykövete szerint az EU-tagállamoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk saját biztonságuk megerősítésére, ami a védelmi beruházások növelését teszi szükségessé.

