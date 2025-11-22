ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2025. október 15.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: az orosz-ukrán háború sorsfordító pillanathoz érkezett

Infostart / MTI

Trump elnök nem adja fel, hogy békét teremtsen Ukrajnában - írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök bejegyzése szerint Európa előtt két út áll. "Visszafordulhatunk a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét" - közölte.

"A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői - immáron Amerika támogatása nélkül - tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai-orosz háborúnak. És erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai" - közölte.

A miniszterelnök bejegyzése szerint nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja. "A béke útját. Erre hatalmaztak fel minket a magyar emberek, ezt diktálja az erkölcs és a józan ész. Ma ennek megfelelő levelet küldök az Európai Bizottság elnökének" - írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel

Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel
Ahogy az előrejelzések ígérték, a péntek reggeli havazás után szombat reggelre is több helyen ébredtek fehér tájra, elsősorban a Dunántúlon, de Borsodból is küldtek az emberek havazós fotókat, videókat. A hétvége további részében is számítani kell csapadékra, valamint nehezített közlekedési viszonyokra.
 

Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

Kismamák, itt a hó - téli öltözködési kisokos a babás sétákhoz

Donald Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a béketervvel

Donald Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a béketervvel

Az amerikai elnök szerint létezik a békéhez vezető út Ukrajnában, amelyet az ukrán elnöknek kell elfogadnia.
 

Orbán Viktor: az orosz-ukrán háború sorsfordító pillanathoz érkezett

Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a béketerv elfogadására

„Eljött történelmünk egyik legnehezebb pillanata” – Volodimir Zelenszkij drámai beszédben fordult Ukrajna népéhez

Bendarzsevszkij Anton: talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve

Tucatnyi napon tilos lesz az erdőbe menni

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. tájékoztatása szerint üzemi vadászterületein szervezett társasvadászatok miatt erdőlátogatási korlátozást vezet be a következő napokban.
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Rendkívül gyorsan, akár jövő héten aláírhatják az orosz-ukrán háborút lezáró békeegyezményt, Donald Trump amerikai elnök legalábbis ezt akarja elérni intenzív, mindkét félre irányuló nyomásgyakorlással. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan tárgyal Trumppal, az ukrán vezető előnyösebb békefeltételeket akar elérni Amerikánál, Európa és Kijev is úgy látja, a legtöbb pontban Oroszországnak kedvez a tervezett egyezmény. Közben a fronton az orosz hadsereg szinte teljesen megszállt két fontos várost is: Kupjanszk és Pokrovszk fölé kitűzték a támadók a győzelmi zászlót. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

30 cm-es friss hó hullott ezeken a terepeken: ennek örülni fognak a magyar sílelők

30 cm-es friss hó hullott ezeken a terepeken: ennek örülni fognak a magyar sílelők

Jelentős havazás az osztrák síterepeken: 10-30 centiméter friss hó hullott az elmúlt két napban, ami lehetővé tette számos síterep megnyitását vagy bővítését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

The gathering in South Africa comes as US President Donald Trump gives Ukraine until Thursday to agree to the deal.

