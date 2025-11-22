A román határ közelében csapódtak be orosz drónok

Az Agerpres hírügynökség által idézett tájékoztatás szerint a dunai kompátkelés szüneteltetésének oka, hogy az ukrán oldalon lévő kikötői infrastruktúrát orosz dróntámadás érte. Az Isaccea és Orlivka közötti kompátkelőhelyet felfüggesztették, amíg ukrán oldalon helyre nem hozzák a keletkezett kárt - közölték.

Az utasokat arra kérik, hogy az ukrán-román határ átlépéséhez a galati-i szárazföldi határátkelőt (Galati Rutier) használják.

Two people were injured in Russia's ballistic and drone attack on the Danube overnight.



The target was a small ferry crossing to Romania, between Orlivka in Ukraine and Isaccea in Romania.

The border crossing point on the Ukrainian side was hit.

A román védelmi minisztérium szombaton reggel arról tájékoztatott, hogy szombatra virradóra újabb dróntámadások voltak Ukrajna román határhoz közeli részén, Ismail térségében. A román hatóságok mobiltelefonos riasztást küldtek a Tulcea megye északi részén élő lakosságnak, de a drónok nem érintették a román légteret.

Russia attacked the border crossing at Isaccea–Orlivka with drones overnight. Romania scrambled two F-16s and issued a RO-Alert for northern Tulcea. No drone entered Romanian airspace, says the Defense Ministry. Traffic at the crossing is suspended and ferries are halted.

A határ menti szakasz ellenőrzésére két F-16 Fighting Falcon vadászbombázó szállt fel a közeli légitámaszpontról, és 01.33 órakor a lakosságot is riasztották a Ro-Alert rendszeren keresztül. Miután nem észleltek légtérsértést, az F-16-osok 03.42 órakor visszatértek a bázisra - közölte a román védelmi minisztérium.