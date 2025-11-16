ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral folytatott megbeszélés közben a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. október 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Fontos társadalmi csoportban csökkent Donald Trump támogatottsága

Infostart

Jelentős csökkenést mutat Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a legidősebb szavazók körében a YouGov/Economist legújabb, november 7. és 10. között végzett közvélemény-kutatása szerint. Ez a fordulat különösen figyelemre méltó, mivel a Baby Boomer generáció (a leghűségesebb republikánus bázis) játszotta a döntő szerepet Trump 2024-es győzelmében.

A Newsweek által közölt adatok alapján a Baby Boomer generáció (az 1946 és 1964 között születettek) körében a támogatottság rövid idő alatt meredeken esett. Októberben még egyenlően oszlott meg a támogatottság: 49 százalék támogatta, 49 százalék ellenezte az elnököt. Novemberben viszont a támogatottság 42 százalékra esett vissza.

Ez a változás gyengítheti a Republikánus Párt lendületét a 2026-os félidős választások előtt, különösen a hagyományosan idősebb szavazók által dominált államokban - írja az amerikai lap alapján az economx.hu.

A támogatottság csökkenése közvetlenül a hosszan elhúzódó kormányzati leállás után következett be.

A felmérés szerint az idősebb amerikaiak körében aggodalomra adott okot az alapvető szövetségi ellátások és programok, így a Kiegészítő Táplálkozási Támogatási Program (SNAP) stabilitása.

Bár a kormányzat újraindult, az aggodalmak fennmaradtak az emelkedő megélhetési költségek és a SNAP program körüli bizonytalanság miatt.

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) adatai szerint a SNAP program rászorulóinak körülbelül 20 százaléka (8,4 millió ember) 60 éves vagy annál idősebb felnőtt.

