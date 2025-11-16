Fejbe lőttek egy házapárt Pozsonyban

A rendőrségi információk szerint a 36 éves nő és a 40 éves férfi fejlövést szenvedett. A helyszíni szemle során a férfi mellett egy rövid lőfegyvert találtak - számol be a szlovák rendőrség a közösségi oldalán.

A ma7.sk úgy tudja, hogy ez házaspárról van szó.

A haláleset pontos okait és körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. További részleteket a bűnügyi boncolás elvégzése után várhatók.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Fotónk illusztráció.