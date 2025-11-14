ARÉNA - PODCASTOK
Orosz hiperszonikus rakéta, a 3M22 Cirkon
Nyitókép: Wikipédia

Az oroszok a legújabb fegyverüket is bevetették az ukránok ellen

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon jelentette be, hogy Oroszország Cirkon hiperszonikus rakétát is kilőtt Szumi megye ellen.

"Az éjszaka óta dolgoznak a sürgősségi szolgálataink az orosz csapások helyszínein. Aljas támadás volt. A jelenlegi információk szerint több tucat sérültről tudunk, köztük gyermekekről és egy várandós nő­ről. Sajnos négy ember meghalt. Részvétem a hozzátartozóknak" - írta az államfő.

Zelenszkij szerint ez olyan támadás volt, amelyet kifejezetten úgy terveztek meg, hogy a lehető legnagyobb kárt okozzák a polgári lakosságnak és infrastruktúrának. "Csak Kijevben több tucat lakóépületben keletkeztek károk. Egy Iszkander rakéta törmelékei megrongálták Azerbajdzsán nagykövetségét. A támadás fő iránya Kijev volt, de csapás érte a Kijev, Harkiv és Odessza megyét is. Előzetes adatok szerint reggel az oroszok Cirkon rakétát vetettek be Szumi régióban" - tette hozzá.

Zelenszkij kiemelte, hogy az ukrán erők sikeresen alkalmazták a Patriot légvédelmi rakétarendszereket a védekezésben, orosz rakétákat semmisítettek meg az éjszakai támadás során.

"Működésbe léptek a Patriotjaink és néhány más rendszer is, és ma éjszaka 14 orosz rakétát sikerült hatástalanítani, köztük két aeroballisztikus és hat ballisztikus orosz rakétát. A jövőben tovább fogjuk erősíteni ezt a légvédelmi komponensünket olyan rendszerekkel, amelyek képesek ballisztikus rakéták megsemmisítésére" - emelte ki Telegram-bejegyzésében.

"Oroszország folytatja a terrort az ukrán városok, és kifejezetten a polgári infrastruktúra ellen" - hangsúlyozta Zelenszkij.

ukrajna

cirkon

hiperszonikus fegyver

