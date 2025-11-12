ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 12. szerda
Nicusor Dan ügyvezető bukaresti polgármester és a román Egyesült Jobboldal Szövetség által támogatott polgármesterjelölt bukaresti eredményváróján az európai parlamenti és önkormányzati választások estéjén, 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Bogdan Cristel

Kiderült, mi lesz a nagy román-amerikai együttműködés sorsa

Infostart / MTI

Az új román védelmi stratégia az állampolgár, nem pedig az állam védelmét helyezi előérbe, és a szolidáris függetlenség elvére épül - jelentette be Nicusor Dan román államfő szerdai sajtóértekezletén, amelyen az elnöki mandátuma idejére javasolt új védelmi stratégia alapelveit ismertette.

A májusban megválasztott román elnök kifejtette: a szolidáris függetlenség elve azt jelenti, hogy a román állam lépéseit egyfelől saját identitása és érdekei határozzák meg, másfelől Románia továbbra is kitart nemzetközi kötelezettségei és partnerségei mellett. Úgy értékelte: egyre több, autoriter vezető kérdőjelezi meg a nemzetközi jogot, a világon mindenütt növekszik a katonai feszültség, és a technológiai fejlődés nyomán véget ért az a korszak, amikor a katonai erő egyenes arányban állt a gazdasági erővel és a védelmi kiadásokkal.

Az államfő szerint

Romániának meg kell őriznie partnerségét az Egyesült Államokkal és a NATO-val, védelmi struktúráinak fel kell készülniük a közösségi médiában terjesztett álhírek, a szabotázsakciók, antidemokratikus radikalizálódás elleni küzdelemre.

Nicusor Dan szerint a román társadalom kohézióját nagymértékben veszélyezteti a korrupció, az adócsalás, amelyeket az új védelmi stratégia nemzetbiztonsági kockázatnak tekint. Leküzdésükben a titkosszolgálatoknak is fontos szerepük lesz, de csak az információszerzés terén: a szolgálatok nem avatkozhatnak be az igazságszolgáltatásba - hangsúlyozta az elnök.

A szerdán ismertetett, az elnöki hivatal honlapján közvitára bocsátott 40 oldalas nemzetbiztonsági stratégiát várhatóan november 24-i ülésén fogadja el a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT). A dokumentumot november 26-án terjesztik elfogadásra a parlament elé.

