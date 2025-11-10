ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.42
usd:
331.63
bux:
107834.11
2025. november 10. hétfő Réka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Iránban megnyílt a Szent Szűz Mária metróállomás
Nyitókép: Tehran Picture Agency

Szűz Máriáról nevezték el az új teheráni metróállomást, miközben Irán üldözi a kereszténységet

Infostart

Iránban a metróállomás nevét és díszítését a kulturális együttélés gesztusaként aposztrofálták, a bírálók viszont felhívták a figyelmet arra, hogy az országban változatlanul elnyomják a keresztényeket.

Október közepén új metróállomást adtak át Teheránban, amelyet Szent Szűz Máriáról (Marjam-e Moqaddasz) neveztek el. Ez sok kérdést felvetett nemcsak az ázsiai országban, hanem világszerte. Egyesek szerint az iráni rezsim tett egy nagyon ritka gesztust, a bírálók ugyanakkor úgy vélik, ez csak díszlet, mivel Iránban keresztényeket zárnak börtönbe csak azért, mert Biblia van náluk vagy imádkoznak – írja a Mandiner.

A metróállomás előcsarnokát egy dombormű díszíti, amelyen Jézus Krisztus látható, amint a vízen jár, édesanyja, Mária pedig virágok között imádkozik. Teherán főpolgármestere a megnyitón úgy fogalmazott: „ez az állomás annak a nőnek állít emléket, aki tisztaságával és anyai szeretetével felébresztette a világot. Egyben azt is üzeni, hogy Teherán a vallások békés együttélésének városa.”

További érdekesség, hogy a metróállomás közelében található a Szent Szárkisz-székesegyház, ami az iráni örmények legnagyobb központja, valamint a főváros legnagyobb keresztény temploma. Ezzel a különleges névválasztással az örmény közösség felé is gesztust gyakoroltak: tisztelik és segítik a vallások békés egymás mellett élését.

Az új állomás falán ez a felirat olvasható: „Jézus Krisztus üzenete az emberek megváltása volt a sötétségből, a tudatlanságból, a korrupcióból, a romlottságból és a diszkriminációból”. A bírálók azonban komoly ellentmondásokra hívták fel a figyelmet az új metróállomás átadása óta. Leginkább azt nyomatékosítják, hogy

az iráni politikai vezetés üldözi a keresztény hitet, a megtérteket börtönbe zárja, a vallási kisebbségek jogait pedig szisztematikusan korlátozza.

A Szabad Európa beszámolója szerint nemrég egy örmény keresztényt tíz év szabadságvesztésre ítéltek, mert több perzsa nyelvű Bibliát találtak nála. A keresztényeknek csak örmény vagy asszír nyelven szabad misét tartaniuk, és minden alkalommal egyeztetniük kell az időpontot a hatóságokkal. A portál Fred Petrossiant, Brüsszelben élő iráni–örmény újságírót idézi, aki szerint az új metróállomás elnevezésével az iráni hatalom azt próbálja mutatni a külvilág felé, hogy tiszteli a kereszténységet és más vallásokat, miközben a valóságban ezek követői másodrendű állampolgárok az országban.

A CNA (Catholic News Agency) közzétette a londoni Article18 szervezet tavalyi jelentését, amely szerint 2023-ban 166 keresztényt tartóztattak le Iránban, egyharmadukat azért, mert egynél több Bibliát tartottak otthon. A bebörtönzöttek közül többen kínzást és lelki bántalmazást szenvedtek el, miközben a hatóságok „illegális keresztény tevékenység” miatt indítottak eljárást ellenük. Az Open Doors 2021-es becslése szerint azonban az elmúlt években mintegy 800 ezer iráni térhetett át titokban a keresztény hitre. A legtöbben házi közösségekben imádkoznak, elrejtőzve a szomszédok és a hatóságok elől.

A GAMAAN iráni kutatócsoport felmérése szerint a lakosság 1,5 százaléka vallja magát kereszténynek, ami több százezer embert jelent. A szervezet holland kutatója, Pooyan Tamimi Arab szerint a fiatal irániak közül egyre többen fordulnak el az iszlámtól.

Az új metróállomás megnyitása és elnevezése körül sok az ellentmondás, ezt jelzi az is, hogy az állomást az örmény egyházi vezetők csak előzetes engedéllyel látogathatták meg, miközben az átadás napján egy 61 éves keresztény nő, Mina Khajavi épp két év után szabadult az Evin börtönből, ahol azért raboskodott, mert otthonában házi imakört tartott.

Kezdőlap    Külföld    Szűz Máriáról nevezték el az új teheráni metróállomást, miközben Irán üldözi a kereszténységet

átadás

vallás

irán

kereszténység

metróállomás

üldöztetés

teherán

szűz mária

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Megvéd a spekuláció ellen” – Pásztor Szabolcs tisztázta, mi az a pénzügyi védőpajzs

„Megvéd a spekuláció ellen” – Pásztor Szabolcs tisztázta, mi az a pénzügyi védőpajzs

Egy pénzügyi védőpajzs jött létre Magyarország körül az Egyesült Államok és Magyarország közötti megállapodásnak köszönhetően, ami spekuláció idején tudna mozgásteret nyújtani a jegybanknak és a magyar pénzügyi rendszernek – erről beszélt az InfoRádióban Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, aki tagja volt a washingtoni magyar delegációnak.
 

Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton

Dmitrij Peszkov: Moszkva nem ismeri Orbán Viktor ukrajnai rendezésről szóló kezdeményezéseit

„Mi túlbonyolítjuk” – Lázár János a kampányról és a washingtoni látogatásról

Orbán Viktor: amíg ő az elnök ott, én a kormányfő itt, nem lesz szankció

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Az orosz fegyveres erők lassan de biztosan haladnak előre a donbaszi ukrán erődváros, Pokrovszk elfoglalásával. Az Egyesült Királyság szerint Moszkva legutóbb Belgium fölött reptetett kémdrónokat, de általános jelenséggé vált a NATO tagállamok katonai infrastruktúrája fölötti drónozás. Több napnyi csend után újra előkerült Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki bejelentette: találkozna amerikai kollégájával, Marco Rubioval. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megérkezik Krasznahorkai László új regénye: itt a Nobel-díjas író első könyve a díj után!

Megérkezik Krasznahorkai László új regénye: itt a Nobel-díjas író első könyve a díj után!

Kedden jelenik meg A magyar nemzet biztonsága, Krasznahorkai László új regénye a Magvető Kiadónál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least eight killed after car explodes near Delhi's Red Fort

At least eight killed after car explodes near Delhi's Red Fort

Twenty more were injured in the blast, the cause of which is still unknown, authorities say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 20:48
Az ukrán menekültek többet fizetnek be az államkasszába, mint amennyi segítséget kapnak - Csehországban
2025. november 10. 20:09
Kiengedték a börtönből Nicolas Sarkozyt
×
×
×
×