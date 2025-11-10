Szűz Máriáról nevezték el az új teheráni metróállomást, miközben Irán üldözi a kereszténységet

Október közepén új metróállomást adtak át Teheránban, amelyet Szent Szűz Máriáról (Marjam-e Moqaddasz) neveztek el. Ez sok kérdést felvetett nemcsak az ázsiai országban, hanem világszerte. Egyesek szerint az iráni rezsim tett egy nagyon ritka gesztust, a bírálók ugyanakkor úgy vélik, ez csak díszlet, mivel Iránban keresztényeket zárnak börtönbe csak azért, mert Biblia van náluk vagy imádkoznak – írja a Mandiner.

A metróállomás előcsarnokát egy dombormű díszíti, amelyen Jézus Krisztus látható, amint a vízen jár, édesanyja, Mária pedig virágok között imádkozik. Teherán főpolgármestere a megnyitón úgy fogalmazott: „ez az állomás annak a nőnek állít emléket, aki tisztaságával és anyai szeretetével felébresztette a világot. Egyben azt is üzeni, hogy Teherán a vallások békés együttélésének városa.”

További érdekesség, hogy a metróállomás közelében található a Szent Szárkisz-székesegyház, ami az iráni örmények legnagyobb központja, valamint a főváros legnagyobb keresztény temploma. Ezzel a különleges névválasztással az örmény közösség felé is gesztust gyakoroltak: tisztelik és segítik a vallások békés egymás mellett élését.

Az új állomás falán ez a felirat olvasható: „Jézus Krisztus üzenete az emberek megváltása volt a sötétségből, a tudatlanságból, a korrupcióból, a romlottságból és a diszkriminációból”. A bírálók azonban komoly ellentmondásokra hívták fel a figyelmet az új metróállomás átadása óta. Leginkább azt nyomatékosítják, hogy

az iráni politikai vezetés üldözi a keresztény hitet, a megtérteket börtönbe zárja, a vallási kisebbségek jogait pedig szisztematikusan korlátozza.

A Szabad Európa beszámolója szerint nemrég egy örmény keresztényt tíz év szabadságvesztésre ítéltek, mert több perzsa nyelvű Bibliát találtak nála. A keresztényeknek csak örmény vagy asszír nyelven szabad misét tartaniuk, és minden alkalommal egyeztetniük kell az időpontot a hatóságokkal. A portál Fred Petrossiant, Brüsszelben élő iráni–örmény újságírót idézi, aki szerint az új metróállomás elnevezésével az iráni hatalom azt próbálja mutatni a külvilág felé, hogy tiszteli a kereszténységet és más vallásokat, miközben a valóságban ezek követői másodrendű állampolgárok az országban.

A CNA (Catholic News Agency) közzétette a londoni Article18 szervezet tavalyi jelentését, amely szerint 2023-ban 166 keresztényt tartóztattak le Iránban, egyharmadukat azért, mert egynél több Bibliát tartottak otthon. A bebörtönzöttek közül többen kínzást és lelki bántalmazást szenvedtek el, miközben a hatóságok „illegális keresztény tevékenység” miatt indítottak eljárást ellenük. Az Open Doors 2021-es becslése szerint azonban az elmúlt években mintegy 800 ezer iráni térhetett át titokban a keresztény hitre. A legtöbben házi közösségekben imádkoznak, elrejtőzve a szomszédok és a hatóságok elől.

A GAMAAN iráni kutatócsoport felmérése szerint a lakosság 1,5 százaléka vallja magát kereszténynek, ami több százezer embert jelent. A szervezet holland kutatója, Pooyan Tamimi Arab szerint a fiatal irániak közül egyre többen fordulnak el az iszlámtól.

Az új metróállomás megnyitása és elnevezése körül sok az ellentmondás, ezt jelzi az is, hogy az állomást az örmény egyházi vezetők csak előzetes engedéllyel látogathatták meg, miközben az átadás napján egy 61 éves keresztény nő, Mina Khajavi épp két év után szabadult az Evin börtönből, ahol azért raboskodott, mert otthonában házi imakört tartott.