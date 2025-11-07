Egymillió autót hív vissza a japán gyártó

A Toyota világszerte visszahív több mint egymillió autót, mivel amerikai és európai modelleket is érint egy szoftverhiba, amely miatt lefagyhat a tolatókamera képe. A probléma balesetveszélyes is lehet, hiszen a sofőr nem látja, mi van az autó mögött – írja a hvg.hu a Reuters tudósítására hivatkozva.

A hiba a Toyota, a Lexus és a Subaru több modelljénél is előfordulhat, és főként a 2023 és 2025 között gyártott járműveket érinti. A visszahívási lista rendkívül hosszú: szerepel rajta például a

Toyota RAV4, Prius, Camry, Highlander, Land Cruiser, valamint a Lexus RX, NX, LS és GX is. A Subaru Solterra is érintett, mivel az a Toyota bZ4X testvérmodellje.

A vállalat közlése szerint a szoftverhiba miatt a kamera képe véletlenszerűen lefagyhat, ha a járművet indítás után azonnal hátramenetbe kapcsolják. A gond nem orvosolható távoli frissítéssel (OTA), ezért a tulajdonosoknak márkaszervizbe kell vinniük az autót, ahol a hibát szoftverfrissítéssel javítják.

A Toyota Central Europe magyarországi képviselete megerősítette, hogy mintegy 6500 hazai autó is érintett a kampányban. A tulajdonosokat hamarosan értesítik a szervizidőpontok egyeztetéséről.

A hiba egyébként nem teljesen új: októberben a Toyota már visszahívott 394 ezer autót hasonló probléma miatt, akkor azonban csak az Egyesült Államokban forgalmazott Tundra és Sequoia modellek voltak érintettek. A mostani eset komolyabb, mivel a világ számos piacán forgalomba hozott modelleket is érinti, és már a Denso gyártású rendszer áll a háttérben, nem a korábban hibásnak talált Panasonic-kamera.

A Toyota hangsúlyozta, hogy a visszahívás elővigyázatossági intézkedés, és eddig nem történt tudomásuk szerint baleset a hibával összefüggésben.

A javítás a tulajdonosok számára ingyenes lesz, és a legtöbb esetben egy rövid szervizlátogatással elvégezhető.