Vérrel festett horogkeresztek miatt vizsgálódik a német rendőrség

A hatóságokat szerda este értesítette egy férfi, aki arra lett figyelmes, hogy egy parkoló autó motorháztetőjére piros folyadékkal egy horogkereszt formát festettek fel. Kiderült, hogy a vörös folyadék emberi vér volt, és csaknem 50 autót mázoltak össze a városban.

A rendőrség számára egyelőre nem világos, hogy véletlenszerűen vagy célzottan bizonyos autókra, postaládákra és épületekre festettek horogkereszteket. A szóvivő elmondása szerint egyéb firkálmányok is megjelentek autókon és épületeken, de ezekről pontosabbat nem tudott elmondani.

A hatóságok rongálás és alkotmányellenes szervezetek jelképeinek használata miatt indított vizsgálatot.

Németországban törvénybe ütközik az egykori náci jelképek, köztük a horogkereszt nyilvános megjelenítése.

A Frankfurthoz közeli Hanau 2020-ban egy szélsőjobboldali terrorcselekmény miatt került a figyelem középpontjába. Egy rasszista nézeteket valló 43 éves német férfi kilenc bevándorló hátterű embert agyonlőtt, majd az anyját is meggyilkolta, és végül magával is végzett.