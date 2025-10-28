Történelmi városokat, világörökségi helyszíneket borított el az esővíz – képek

A Dél-kínai-tenger partján fekvő Hue térségében a vietnámi meteorológiai szolgálat adatai szerint mindössze 24 óra alatt rekordnak számító 1085 milliméter eső esett. A megáradt Ta Trach folyó egy nagy forgalmú hidat is elsodort, ami több ezer háztartást vágott el a környező régióktól.

A turisták által kedvelt célpontnak számító világörökségi helyszín, egykori uralkodói székhely számos utcája került víz alá, egyes területein csak csónakkal lehet közlekedni.

Egy helyi lakos a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy az áradás miatt megszűnt az áramszolgáltatás, a gyerekek nem tudnak iskolába menni, és saját házában is egy méter magasan áll a víz.

? As floodwaters submerge Hội An Old Town after days of heavy rain, soldiers and militia are out in force helping tourists and residents reach safety – by boat. ?

? VNA/VNS Photos Trần Tĩnh pic.twitter.com/A7BvpCDGLU — Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) October 27, 2025

Dear @cz_binance, Central Vietnam (Hue) is facing a historic flood disaster. Thousands of families are displaced, children cannot go to school.

We need urgent help. Please consider supporting the people of Central Vietnam via @GiggleAcademy#Hue #Vietnam #Flooding #Binance pic.twitter.com/tQFrh6c4bI — Henry phan? (@phan_minh71658) October 28, 2025

Az áradások a hétvégén a Huétól délebbre fekvő, szintén az UNESCO világörökségi helyszínei közé tartozó, ezernyi lámpásáról híres Hoi Ant is érintették, ahol a turisták térdig érő vízben gázoltak az utcákon.

A Hoi Anttól délre található Quang Ngai tartományban pedig több földcsuszamlás vágott el településeket a külvilágtól a helyi média közlése szerint.

My family and friends in Hue, Vietnam say the current flooding is the worst ever that they have experienced. They have been through many such in the past (1999 was terrible), but this time is truly the worst. pic.twitter.com/8MIWuOb1da — Chelsea Ngoc Minh Nguyen (@CNMNguyen) October 27, 2025

Szeptember végén a Vietnám északi részén pusztító, Bualoi tájfunból lett trópusi vihar miatt több tucat ember vesztette életét. A természeti katasztrófa akkor több mint százezer házat rongált vagy semmisített meg.

A vietnámi hatóságok kedden további várható áradások és földcsuszamlások veszélyére figyelmeztették a lakosságot.