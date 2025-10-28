ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.33
usd:
333.04
bux:
105509.93
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hoi An város Vietnámban, lámpások és egy csónak a vízen
Nyitókép: Pixabay

Történelmi városokat, világörökségi helyszíneket borított el az esővíz – képek

Infostart / MTI

A rekordmennyiségű eső súlyos áradásokat okozott Vietnám középső részén, ami több világörökségi helyszínt, köztük Hué történelmi negyedét is érintette - közölték kedden a vietnámi hatóságok, amelyek az özönvízszerű esőzés folytatódására figyelmeztették a lakosságot.

A Dél-kínai-tenger partján fekvő Hue térségében a vietnámi meteorológiai szolgálat adatai szerint mindössze 24 óra alatt rekordnak számító 1085 milliméter eső esett. A megáradt Ta Trach folyó egy nagy forgalmú hidat is elsodort, ami több ezer háztartást vágott el a környező régióktól.

A turisták által kedvelt célpontnak számító világörökségi helyszín, egykori uralkodói székhely számos utcája került víz alá, egyes területein csak csónakkal lehet közlekedni.

Egy helyi lakos a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy az áradás miatt megszűnt az áramszolgáltatás, a gyerekek nem tudnak iskolába menni, és saját házában is egy méter magasan áll a víz.

Az áradások a hétvégén a Huétól délebbre fekvő, szintén az UNESCO világörökségi helyszínei közé tartozó, ezernyi lámpásáról híres Hoi Ant is érintették, ahol a turisták térdig érő vízben gázoltak az utcákon.

A Hoi Anttól délre található Quang Ngai tartományban pedig több földcsuszamlás vágott el településeket a külvilágtól a helyi média közlése szerint.

Szeptember végén a Vietnám északi részén pusztító, Bualoi tájfunból lett trópusi vihar miatt több tucat ember vesztette életét. A természeti katasztrófa akkor több mint százezer házat rongált vagy semmisített meg.

A vietnámi hatóságok kedden további várható áradások és földcsuszamlások veszélyére figyelmeztették a lakosságot.

Kezdőlap    Külföld    Történelmi városokat, világörökségi helyszíneket borított el az esővíz – képek

vietnam

világörökség

eső

áradás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy amerikai-japán megállapodás, Donald Trumpot még Nobel-békedíjra is jelölik

Nagy amerikai-japán megállapodás, Donald Trumpot még Nobel-békedíjra is jelölik

Kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá Tokióban kedden Donald Trump amerikai elnök Japán új miniszerelnökével, Takaicsi Szanaéval.
 

Salát Gergely: látványos kiegyezés és nagy konfliktus is lehet a Donald Trump–Hszi Csin-ping találkozón

Új lengyel tengeri drón, ami megváltoztathatja az erőviszonyokat a Balti-tengeren

Vlagyimir Putyin ezzel lő vissza az Egyesült Államoknak

VIDEÓ
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.28. kedd, 18:00
Kaderják Péter
a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön az újabb kamatvágás, de a Fed-nek most másra is kell figyelnie

Jön az újabb kamatvágás, de a Fed-nek most másra is kell figyelnie

Szinte biztos az újabb amerikai kamatcsökkentés a héten. Az elmúlt hetek adatai – a gyengülő munkaerőpiac és a meglepően barátságos infláció – mind zöld lámpát adnak a Fed-nek. A piac már nem is egy, hanem három vágást áraz. De a háttérben egy sokkal érdekesebb játszma is zajlik: az amerikai pénzpiacokon már érezhetővé váltak a pénzpiaci feszültségek első jelei, ami a jegybank mérlegszűkítésének eredménye. Ezzel rövidesen kezdeni kell valamit és nem lehetetlen, hogy erre ezen az ülésen kerül sor.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban

Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban

A piaci kereslet átalakulása, a munkaerőhiány és a klímaváltozás hatásai együttesen alakítják át az ágazat működését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Three dead in Jamaica as strongest storm of the year Hurricane Melissa approaches island

Three dead in Jamaica as strongest storm of the year Hurricane Melissa approaches island

People are evacuated to higher ground as US meteorologists warn of "catastrophic" conditions from the category five storm.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 08:54
Nagy amerikai-japán megállapodás, Donald Trumpot még Nobel-békedíjra is jelölik
2025. október 28. 07:52
Salát Gergely: látványos kiegyezés és nagy konfliktus is lehet a Donald Trump–Hszi Csin-ping találkozón
×
×
×
×