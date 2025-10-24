ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.19
usd:
335.64
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2022. október 26-án a római szenátusban készített kép Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnökről, a Hajrá, Olaszország párt alapító elnökéről, akit 2023. április 5-én kórházba szállítottak, sajtóértesülések szerint légzési nehézségekkel.
Nyitókép: MTI/AP/Andrew Medichini

Érdekes állításokat tett Berlusconi és a maffia kapcsolatáról az olasz bíróság

Infostart / MTI

Az olasz semmítőszék kimondta: nem a maffia finanszírozta a négyszeres olasz miniszterelnök és milliárdos, Silvio Berlusconi birodalmát.

Az olasz semmítőszék kimondta pénteken: semmi nem bizonyítja, hogy Silvio Berlusconi pályafutását és üzleti birodalmát a maffia finanszírozta volna, amivel az ügyészségek évtizedeken át vádolták a néhai vállalkozót és kormányfőt.

A semmítőszék a szicíliai Palermo maffiaellenes ügyészsége fellebbezésére válaszolva közölte: e pillanatig semmilyen módon nem sikerült bizonyítani, hogy a Cosa Nostra maffiaszervezet finanszírozta volna Berlusconi vállalkozásait.

A legfelsőbb jogi testület véleménye szerint a maffia nem használta fel pénze „tisztára mosásában” Berlusconit sem a vállalkozó birodalmának alapításakor, sem később.

A semmítőszék határozata csaknem negyven éven át tartó jogi, politikai vita végére tesz pontot, miután

ügyészségi vizsgálatok sorozata foglalkozott Silvio Berlusconi meggazdagodása és vállalkozói birodalma felépítésének hátterével, és politikai ellenfelei is azzal támadták Berlusconit, hogy a maffia áll mögötte.

A palermói ügyészség eredetileg azt kérelmezte, hogy lefoglalhassa Berlusconi egyik egykori legközelebbi munkatársának, Marcello Dell’Utrinak és családtagjainak a vagyonát. A kérelmet egy fellebbviteli bíróság, majd most a semmítőszék is elutasította.

A szicíliai születésű, jelenleg 84 éves Marcello Dell’Utri már a hetvenes évektől Silvio Berlusconi társa volt a Publitalia 80, majd a Fininvest nevű vállalkozói csoportban. Berlusconival együtt alapította meg 1993-ban a Hajrá Olaszország (FI) pártot, amelynek szenátora is volt.

Dell’Utrit 2014-ben jogerősen hét évi börtönbüntetésre ítélték, amelyből négyet börtönben, egyet pedig házi őrizetben letöltött: a vád szerint közvetített a Cosa Nostra és Berlusconi között.

2018-ban első fokon további 12 évi börtönre ítélték, majd 2021-ben felmentették. Berlusconi 2023-as halála előtt 30 millió eurót hagyott Dell’Utrira.

A semmítőszék mostani ítélete minden maffiavád alól felmenti Silvio Berlusconit, aki 1994-től kezdődően négyszer volt Olaszország miniszterelnöke.

Lánya, Barbara Berlusconi közleményben hangoztatta, hogy a harmadfokú bíróság határozata apja és egykori munkatársai „szégyenletes és teljesen alaptalan jogi és politikai üldöztetése végét jelenti”.

A Hajrá Olaszország másik alapítója, a jobbközép párt jelenlegi vezetője, Antonio Tajani hozzátette: a semmítőszék végre kimondta, ami a párt és az olaszok számára mindig egyértelmű volt, vagyis, hogy nem létezett semmilyen kapcsolat Berlusconi, Dell’Utri és a Cosa Nostra között. „Berlusconi politikai ellenfelei az ügyészségekkel próbálták legyőzni őt, akit olaszok milliói választottak meg. Évek óta tartó hazugságok és rágalmak váltak semmivé” – hangoztatta Tajani.

Kezdőlap    Külföld    Érdekes állításokat tett Berlusconi és a maffia kapcsolatáról az olasz bíróság

maffia

olaszország

bíróság

ítélet

silvio berlusconi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Forma–1-es szakíró: megbolygathatják a mezőnyt a motorcserék, 2026-tól újra Mercedes-uralom lehet

Forma–1-es szakíró: megbolygathatják a mezőnyt a motorcserék, 2026-tól újra Mercedes-uralom lehet

Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, a Mercedes összes ügyfélcsapata előnybe kerülhet az új szabályrendszerben, a Red Bull pedig a jövő évi autóját is beáldozhatja, hogy az idei utolsó öt futamon megszerezze az egyéni vb-címet, amit sokan már elkönyveltek a McLarennek.
 

Szakíró a Forma–1 hajrája előtt: a Red Bull szélárnyékból fricskázná a McLarent

Forma–1, Szoboszlai, Fradi, El Clásico a tévében: itt a zsúfolt sporthétvége teljes menetrendje

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pénteken sem pihen a forint: gyengülni kezdett estére

Pénteken sem pihen a forint: gyengülni kezdett estére

Bár a pénteki pihenőnap miatt a hazai piacok zárva tartanak, a nemzetközi kereskedés tovább zajlik, így a forint mozgását elsősorban a globális hangulat és a külföldi hírek befolyásolják. 1 euróért péntek reggel 390 forintot adnak. Az amerikai dollárral szemben a 336-os szinten tartózkodik. Ma az amerikai szeptemberi inflációs adat gyakorolhat komolyabb hatást a piacokra, így a forint mozgására is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő hatást azonosítottak a COVID-vakcináknál: egy teljesen másik betegséget is képes gyógyítani

Meglepő hatást azonosítottak a COVID-vakcináknál: egy teljesen másik betegséget is képes gyógyítani

Az eredmények konzisztensek maradtak függetlenül attól, hogy melyik gyártó vakcináját kapták a betegek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer says Putin 'not serious about peace' after meeting Zelensky and European allies

Starmer says Putin 'not serious about peace' after meeting Zelensky and European allies

"Your security is our security," the PM tells Ukraine's Zelensky after pushing allies to supply long-range weapons to Kyiv.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 19:45
Hatalmas egzotikus állat okozott bent a városban súlyos balesetet Kassán
2025. október 24. 19:15
Kína jelképes gesztussal ünnepli Tajvan visszacsatolását
×
×
×
×