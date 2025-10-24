Érdekes állításokat tett Berlusconi és a maffia kapcsolatáról az olasz bíróság

Az olasz semmítőszék kimondta pénteken: semmi nem bizonyítja, hogy Silvio Berlusconi pályafutását és üzleti birodalmát a maffia finanszírozta volna, amivel az ügyészségek évtizedeken át vádolták a néhai vállalkozót és kormányfőt.

A semmítőszék a szicíliai Palermo maffiaellenes ügyészsége fellebbezésére válaszolva közölte: e pillanatig semmilyen módon nem sikerült bizonyítani, hogy a Cosa Nostra maffiaszervezet finanszírozta volna Berlusconi vállalkozásait.

A legfelsőbb jogi testület véleménye szerint a maffia nem használta fel pénze „tisztára mosásában” Berlusconit sem a vállalkozó birodalmának alapításakor, sem később.

A semmítőszék határozata csaknem negyven éven át tartó jogi, politikai vita végére tesz pontot, miután

ügyészségi vizsgálatok sorozata foglalkozott Silvio Berlusconi meggazdagodása és vállalkozói birodalma felépítésének hátterével, és politikai ellenfelei is azzal támadták Berlusconit, hogy a maffia áll mögötte.

A palermói ügyészség eredetileg azt kérelmezte, hogy lefoglalhassa Berlusconi egyik egykori legközelebbi munkatársának, Marcello Dell’Utrinak és családtagjainak a vagyonát. A kérelmet egy fellebbviteli bíróság, majd most a semmítőszék is elutasította.

A szicíliai születésű, jelenleg 84 éves Marcello Dell’Utri már a hetvenes évektől Silvio Berlusconi társa volt a Publitalia 80, majd a Fininvest nevű vállalkozói csoportban. Berlusconival együtt alapította meg 1993-ban a Hajrá Olaszország (FI) pártot, amelynek szenátora is volt.

Dell’Utrit 2014-ben jogerősen hét évi börtönbüntetésre ítélték, amelyből négyet börtönben, egyet pedig házi őrizetben letöltött: a vád szerint közvetített a Cosa Nostra és Berlusconi között.

2018-ban első fokon további 12 évi börtönre ítélték, majd 2021-ben felmentették. Berlusconi 2023-as halála előtt 30 millió eurót hagyott Dell’Utrira.

A semmítőszék mostani ítélete minden maffiavád alól felmenti Silvio Berlusconit, aki 1994-től kezdődően négyszer volt Olaszország miniszterelnöke.

Lánya, Barbara Berlusconi közleményben hangoztatta, hogy a harmadfokú bíróság határozata apja és egykori munkatársai „szégyenletes és teljesen alaptalan jogi és politikai üldöztetése végét jelenti”.

A Hajrá Olaszország másik alapítója, a jobbközép párt jelenlegi vezetője, Antonio Tajani hozzátette: a semmítőszék végre kimondta, ami a párt és az olaszok számára mindig egyértelmű volt, vagyis, hogy nem létezett semmilyen kapcsolat Berlusconi, Dell’Utri és a Cosa Nostra között. „Berlusconi politikai ellenfelei az ügyészségekkel próbálták legyőzni őt, akit olaszok milliói választottak meg. Évek óta tartó hazugságok és rágalmak váltak semmivé” – hangoztatta Tajani.