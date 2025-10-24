Centiken múlt: ijesztő felvételen küzd egy utasszállító gép a viharral

Angliában is tombol a Benjamin névre keresztelt ciklon, amely rengeteg esővel és orkánerejű széllökésekkel érkezett Európába. A vihar kellős közepén, október 23-a reggel próbált leszállni a londoni reptülőtéren egy New Jersey-ből érkező járat – írja a 24.hu a People alapján.

Az erős szél miatt lehetetlen volt biztonságosan befejezni a landolást. Az eseményről készült videón látszik, hogy a repülő kerekei csak pár centire voltak a kifutótól, amikor a pilóta ismét a levegőbe emelte a gépet. Aztán tett egy kört a reptér felett, majd nemsokára biztonságosan letette a gépet. Senki sem sérült meg.

(Nyitóképünk illusztráció)