Két orosz gép "belekóstolt" a NATO légterébe, nagy a felháborodás

A két repülőgép, egy Szu-30-as vadászgép és egy Il-78-as légiutántöltő repülő, valószínűleg utántöltési gyakorlaton vett részt, amikor 700 métert berepültek Litvániába Kalinyingrád területéről – írta a Reuters.

„Ez az incidens ismét azt mutatja, hogy Oroszország terrorista államként viselkedik, figyelmen kívül hagyva a nemzetközi jogot és a szomszédos országok biztonságát” – jelentetteki Inga Ruginiene litván miniszterelnök a Facebookon.

A légtérsértés észlelésére válaszul a NATO Balti Légirendőrségéhez tartozó spanyol Eurofighter Typhoon vadászgépeket küldték fel a levegőbe, ezek járőröznek a térségben.

Korábbi esetek

Szeptember 19-én három orosz katonai repülőgép 12 percen át repült Észtország légterében. A NATO vadászgépeket küldött fel, azok kísérték ki őket. Oroszország tagadta, hogy repülőgépei beléptek volna Észtországba, hozzátéve, hogy Tallinnnak nincs bizonyítéka állításának alátámasztására, és a kelet-nyugati feszültség fokozására törekszik.

Kilenc nappal korábban több mint 20 orosz drón lépett be a lengyel légtérbe. A NATO repülőgépei lelőttek néhányat közülük – ez volt az ukrajnai háború kezdete óta az első alkalom, hogy a szövetség egy tagállama orosz célpontokra lőtt.