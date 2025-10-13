Félelmetes atomfegyverekkel erősít a NATO Európában – jöhet az orosz válaszlépés

A B61-12 az Egyesült Államok legújabb atombombája, amelyben a változtatható hatóerő ötvöződik a páratlan pontossággal – írja az Army Recognition. A fegyvereket a brit királyi légierő, az RAF lakenheath-i bázisára szállították. Korábban már idetelepült egy amerikai vadászrepülő-század is, amely a radarok által nehezen észlelhető F-35A Lightning II-t repüli. A britek is rendelkeznek hasonló gépekkel, így közösen vethetik be az újfajta atombombákat.

Ezek már egy teljesen átalakult katonai stratégia jegyében készültek. Ennek az a lényege, hogy a korábbi mindent elsöprő atomcsapásokat sokkal kisebb romboló erejű, de rendkívül pontos támadások váltsák fel. A bombákhoz rendszeresítették a Boeing által kifejlesztett, GPS-alapú irányítókészletet. A korábbi egyszerű, szabadesésű bomba így változott precíziós csapásmérésre alkalmas fegyverré, ami a kioldást követően vezérelhető, apró szárnyaival pedig még siklani is tud a levegőben.

?BIG NEWS: ??“U.S. Deploys B61-12 Nuclear Bombs to the United Kingdom”



According to open-source intelligence and expert assessments, the United States has transferred B61-12 thermonuclear bombs to RAF Lakenheath in Suffolk, England. This marks the first deployment of American… pic.twitter.com/Uc6rn3rLLE — The threat of missiles and drones (@StatWatch25) October 8, 2025

Utóbbi azért lehet fontos, mert a hordozó gép pilótája adott esetben a légvédelem hatótávolságán kívülről indíthatja a légicsapást. Ugyanakkor a rendkívüli pontosság feleslegessé teszi a nagy rombolóképességet. A B61-12 hatóereje egytől ötven kilotonnáig szabályozható, lehetővé téve, hogy csökkenjen a járulékos károkozás nagysága. (Az 1945. augusztus 6-án, a japán Hirosima városára ledobott első atombomba pusztítása nagyjából 12 kilotonnányi hagyományos robbanóanyagénak felelt meg.)

A skálázható rombolóerő rugalmasabbá teszi a fegyver bevethetőségét, míg a nagy találati pontosság garantálja a célpont elpusztítását. Mindezt egy olyan hordozó repülőgéppel párosítják, amely könnyűszerrel kijátszhatja az ellenséges légvédelmet, mivel a lokátorok számára szinte alig észrevehető.

Szakértők szerint mindez olyan fegyverrendszert jelent, ami rendkívüli elrettentő erővel rendelkezik.

A fegyverzetkorlátozás hívei azonban arra figyelmeztetnek, hogy ezzel közelebb kerülhetünk egy atomháborúhoz, mivel elmosódnak a hagyományos és a nukleáris hadviselés határai. Annak is fennáll a veszélye, hogy a B61-12 európai megjelenése újabb fegyverkezési versenyt gerjeszt Oroszországgal. Ráadásul a kínaiak sem lehetnek biztosak abban, hogy az amerikaiak nem telepítenek ezekből a fegyverekből a határaik közvetlen közelébe. Márpedig ez Pekinget válaszlépésekre ösztönözheti.

B61-12-es atombombával felfegyverzett amerikai F-35 Lightning vadászgép egy hadgyakorlaton a Nellis légi-támaszponton. Kép: U.S. Department of War

A vita ellenére a katonai elemzők egyetértenek abban, hogy a B61-12-es és az F-35A összekapcsolásával a NATO komoly elrettentő erőre tett szert. Az Army Recognition főszerkesztője pedig azt hangsúlyozta: az új atombombák Nagy-Britanniába küldésével egyértelművé vált, hogy háború esetén az Egyesült Államok nem fordítana hátat európai szövetségeseinek.