ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 12. vasárnap Miksa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
XIV. Leó pápa a hívõket üdvözli a missziós világ és a migránsok jubileuma alkalmából tartandó szentmiséjére érkezésekor a vatikáni Szent Péter téren 2025. október 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci

XIV. Leó pápa: a hírközlést meg kell szabadítani a clickbait lealacsonyító gyakorlatától

Infostart

A katolikus egyházfő hírügynökségi munkatársakat fogadott rezidenciáján. A találkozón azt mondta, az újságírók munkája kompetenciát, bátorságot és etikai érzéket igényel, ezeknek pedig szerinte olyan felbecsülhetetlen értékük van, amelyek ellenszerei lehetnek a fals vagy szenzációhajhász hírek, információk terjedésének.

XIV. Leó pápa csütörtökön a Vatikánban fogadta a Minds International hírügynökség 150 munkatársát, akikkel sok más téma mellett az újságírás etikai szabályairól és a mesterséges intelligencia által állított kihívásokról is beszélgetett – írja a The Guardian beszámolója alapján a hvg.hu.

A katolikus egyházfő nyíltan felszólalt a szenzációhajhász, kattintásvadász címadás ellen. Mint fogalmazott, a kommunikációt, az információk átadását és hírközlést meg kell szabadítani „a téves gondolkodástól, az igazságtalan versenytől és a clickbait lealacsonyító gyakorlatától”. A pápa szerint

„az újságírás közjó, amelyet mindannyiunknak védeni kell”.

XIV. Leó a találkozón méltatta a Gázai övezetből és Ukrajnából tudósító újságírók munkáját. Mint mondta, „az információhoz való szabad hozzáférés társadalmunk egyik alappillére, ezért kötelességünk garantálni azt”. A pápa megjegyezte: a fronton történő események, egyéb tragédiák miatt különösen nagy felelőssége van a médiának a kritikus gondolkodás formálásában.

Arra kérte a meghívott újságírókat, hogy soha ne hagyják elveszíteni a tekintélyüket. XIV. Leó szerint a médiában dolgozóknak az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, a minőséget és az objektivitást kell mindig szem előtt tartaniuk.

A katolikus egyházfő szerint az újságírók munkája kompetenciát, bátorságot és etikai érzéket igényel, ezeknek pedig szerinte

olyan felbecsülhetetlen értékük van, amelyek ellenszerei lehetnek a fals vagy szenzációhajhász hírek, információk terjedésének.

A mesterséges intelligencia hatásaival kapcsolatban azt mondta, az MI forradalmasítja a kommunikációt, más hírforrásokat használnak az olvasók. Szerinte az a legfőbb kérdés, hogy ki irányítja a mesterséges intelligenciát, és milyen célokra használja. A pápa úgy véli, mind az újságíróknak, mind az emberiségnek fontos szerepe van abban, hogy úgy éljen, és úgy alakítsa a világot, hogy „a technológia ne helyettesítse az embereket”.

Kezdőlap    Külföld    XIV. Leó pápa: a hírközlést meg kell szabadítani a clickbait lealacsonyító gyakorlatától

tájékoztatás

vatikán

média

mesterséges intelligencia

hitelesség

újságírás

xiv. leó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mindenki meghalt a gyárrobbanás után

Mindenki meghalt a gyárrobbanás után

Nincsenek túlélői a Tennessee államban pénteken történt gyárrobbanásnak, az amerikai hatóságok korábban legkevesebb 18 embert tartottak nyilván eltűntként.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Adócsökkentésről döntött a kormány, itt vannak a részletek

Adócsökkentésről döntött a kormány, itt vannak a részletek

Nagy István agrárminiszter egy Facebookon közzétett videóban beszélt az adócsökkentésről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulat: 2026-tól a háromgyerekes magyar anyák kereshetnek a legjobban az EU-ban?

Váratlan fordulat: 2026-tól a háromgyerekes magyar anyák kereshetnek a legjobban az EU-ban?

2026 nyarától lép életbe Magyarországon is az Európai Unió bértranszparencia-irányelve, ami adókedvezmények, így SZJA mentesség nélkül fogja összehasonlítani az egyes bérsávokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dozens of aid trucks enter Gaza as Starmer prepares to join Trump at Egypt ceasefire summit

Dozens of aid trucks enter Gaza as Starmer prepares to join Trump at Egypt ceasefire summit

The UN estimates that at least 600 aid trucks are needed daily to address Gaza's humanitarian crisis.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 12. 08:52
Mindenki meghalt a gyárrobbanás után
2025. október 12. 08:35
Győzött az ellenzéki politikus az üdülőparadicsomban
×
×
×
×