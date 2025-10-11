XIV. Leó pápa: a hírközlést meg kell szabadítani a clickbait lealacsonyító gyakorlatától

XIV. Leó pápa csütörtökön a Vatikánban fogadta a Minds International hírügynökség 150 munkatársát, akikkel sok más téma mellett az újságírás etikai szabályairól és a mesterséges intelligencia által állított kihívásokról is beszélgetett – írja a The Guardian beszámolója alapján a hvg.hu.

A katolikus egyházfő nyíltan felszólalt a szenzációhajhász, kattintásvadász címadás ellen. Mint fogalmazott, a kommunikációt, az információk átadását és hírközlést meg kell szabadítani „a téves gondolkodástól, az igazságtalan versenytől és a clickbait lealacsonyító gyakorlatától”. A pápa szerint

„az újságírás közjó, amelyet mindannyiunknak védeni kell”.

XIV. Leó a találkozón méltatta a Gázai övezetből és Ukrajnából tudósító újságírók munkáját. Mint mondta, „az információhoz való szabad hozzáférés társadalmunk egyik alappillére, ezért kötelességünk garantálni azt”. A pápa megjegyezte: a fronton történő események, egyéb tragédiák miatt különösen nagy felelőssége van a médiának a kritikus gondolkodás formálásában.

Arra kérte a meghívott újságírókat, hogy soha ne hagyják elveszíteni a tekintélyüket. XIV. Leó szerint a médiában dolgozóknak az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, a minőséget és az objektivitást kell mindig szem előtt tartaniuk.

A katolikus egyházfő szerint az újságírók munkája kompetenciát, bátorságot és etikai érzéket igényel, ezeknek pedig szerinte

olyan felbecsülhetetlen értékük van, amelyek ellenszerei lehetnek a fals vagy szenzációhajhász hírek, információk terjedésének.

A mesterséges intelligencia hatásaival kapcsolatban azt mondta, az MI forradalmasítja a kommunikációt, más hírforrásokat használnak az olvasók. Szerinte az a legfőbb kérdés, hogy ki irányítja a mesterséges intelligenciát, és milyen célokra használja. A pápa úgy véli, mind az újságíróknak, mind az emberiségnek fontos szerepe van abban, hogy úgy éljen, és úgy alakítsa a világot, hogy „a technológia ne helyettesítse az embereket”.