ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.77
usd:
331.59
bux:
98871.6
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Tálib fegyveres az afgán központi bank zárolt valuta-tartalékainak feloldását és a nemzetközi segélyek újraindítását követelő tüntetők mellett az amerikai nagykövetségnél Kabulban 2021. december 21-én. A radikális iszlamista tálibok augusztus 15-i hatalomátvételét követően az Egyesült Államok befagyasztotta a hozzávetőleg kilencmilliárd dollárra tehető vagyont, aminek következtében drasztikus devizahiány jelentkezett, s elszabadult az alapvető élelmiszerek és az üzemanyagok ára a dél-ázsiai országban. Az afgán költségvetés háromnegyedét finanszírozó nemzetközi segélyek leálltak. Ebből fakadóan a világ egyik legszegényebb országának számító Afganisztán gazdasága összeomlott.
Nyitókép: MTI/EPA

A internet leállítása hagyján, teljesen elnémult egy ország

Infostart / MTI

Megbénult a telekommunikáció Afganisztánban, a tálib vezetés korlátozó intézkedései következtében kedden már második napja nem volt internetkapcsolat az egész országban, és nem működtek a mobiltelefonok sem.

Diplomáciai források az AFP francia hírügynökségnek elmondták: gyakorlatilag nincs sem internet-, sem mobilszolgáltatás, és miután Afganisztánban a vezetékes telefonálás is az interneten történik nagyrészt, ez sem működik. Egy ENSZ-alkalmazott arról számolt be, hogy a munkájában komoly fennakadás van a korlátozás miatt,

rádiós kommunikációra és műholdas összeköttetésre igyekeznek átállni.

A tálib hatóságok szeptember elején kezdték el több tartományban korlátozni vagy erőteljesen lassítani az emberek hozzáférését az internethez az "erkölcstelenség" és a "morális korrupció" elleni küzdelemre hivatkozva. Hétfő este a mobiltelefonok térereje és az internetkapcsolat mindenhol fokozatosan gyengülni kezdett, mígnem végül az összeköttetés a korábbi megszokott szint 1 százaléka alá esett - közölte az internetforgalmat figyelő, londoni székhelyű NetBlocks szervezet.

A DataReportal nevű honlap szerint 2025 elején 13,2 millióan használták az internetet a nagyjából 38 milliós népességű Afganisztánban. Valamivel több mint 4 millióan voltak jelen a közösségi médiában, ami a teljes lakosságnak kevesebb mint 10 százaléka.

Afganisztán a világon az egyetlen olyan ország, amelyben a lányok az általános iskola elvégzése után nem tanulhatnak tovább, és a nőknek nagyrészt tilos dolgozniuk. Ezeket a tilalmakat az internet segítségével a társadalom egy része eddig valamelyest ki tudta játszani.

Bár a nőket kizárták a közéletből, az internetnek köszönhetően egy kis ablak mégis nyitva volt számukra a külvilág felé. Ennek bezárásával még nagyobb lett az a börtön, amelybe az afgán lányok és nők már eddig is belekényszerültek, elvágták az utolsó összeköttetésüket az oktatás, a munka és a külvilág felé - mondta Macarena Saez, egy jogvédő szervezet munkatársa.

Az internet betiltása a cenzúra példa nélküli kiterjesztésével jár együtt, amivel óriási csapást mérnek az újságírásra és az emberek információhoz való jogának érvényesülésére - jelentette ki Beh Lih Yi, a Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű szervezet regionális igazgatója.

Az internet betiltásával teljesen megbénulhat a városok gazdasági élete, és a bankszektort is érintheti a leállás.

"Telefon és internet nélkül tehetetlenek vagyunk, minden szállítást mobiltelefonnal intéztünk. Most olyan, mintha ünnepnap lenne, mindenki otthon ül, teljesen leállt a piac" - mondta el az AFP-nek egy kabuli kereskedő.

A valós idejű repülőgép-követési információkat közlő Flightradar24 oldal szerint kedden töröltek több olyan nemzetközi járatot, amelyet Afganisztánba terveztek.

Néhány perccel a hétfő esti teljes leállás előtt egy kormányzati tisztségviselő az AFP-nek azt mondta: az intézkedés "újabb utasításig" lesz érvényben.

"Nincs másik rendszer, amelyen kommunikálni lehetne, a bankszektort, a vámhivatalt, az egész országot érinti majd" - közölte.

Kezdőlap    Külföld    A internet leállítása hagyján, teljesen elnémult egy ország

internet

afganisztán

tálib

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: szájkarate és nukleáris elrettentés – csak jövőre lesz esély az ukrajnai békére

Kaiser Ferenc: szájkarate és nukleáris elrettentés – csak jövőre lesz esély az ukrajnai békére

Az orosz–ukrán háború minden fronton elhúzódik: míg Moszkva ember- és hadianyag-fölényére, Kijev technológiai és nyugati támogatásra támaszkodik – mondta Kaiser Ferenc az InfoRádió Aréna című műsorában. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint egyik fél sem tud döntő áttörést elérni, a konfliktus lezárása egyre távolabb kerül, miközben a háború Európa közvetlen biztonságát is fenyegeti.
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Pfizer megegyezett Donald Trumppal, jön az árcsökkentés

A Pfizer megegyezett Donald Trumppal, jön az árcsökkentés

Donald Trump bejelentette, hogy a Pfizer csökkenti a Medicaid programban értékesített gyógyszerek árát, és új készítményeit kedvező árazással vezeti be a piacra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztó adatok láttak napvilágot: nő a mellrák előfordulása az 50 év alatti magyar nők körében

Riasztó adatok láttak napvilágot: nő a mellrák előfordulása az 50 év alatti magyar nők körében

A 40-49 éves korosztályban 2019-ben több mint 1000 új esetet azonosítottak, ami ebben a korcsoportban négyszer-ötször gyakoribb előfordulást jelent, mint a második leggyakoribb daganat, a melanoma.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bowen: Momentum is the strength of Trump's Gaza plan, but lack of detail is its weakness

Bowen: Momentum is the strength of Trump's Gaza plan, but lack of detail is its weakness

The plan is a significant moment - but it lacks the nuts and bolts that determine whether diplomatic agreements hold together, or don't.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 19:16
Káosz jöhet a légi közlekedésben az őszi szünetben
2025. szeptember 30. 19:05
Megsemmisült a krími orosz főhadiszállás?
×
×
×
×