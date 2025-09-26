Holttestet találtak az Oktoberfesten

Holttestre bukkantak pénteken a müncheni Oktoberfesten, az óriáskerék mögötti területen. A müncheni rendőrség bűnügyi szolgálata nyomozást indított az eset körülményeinek tisztázására – írja a Bild híradása nyomán az Index.

A lap szerint egy idősebb férfi az elhunyt, aki vélhetően az egyik vásári vállalkozás alkalmazottja volt. A nyomozást a müncheni rendőrség bűnügyi ügyelete vette át a halál okának és körülményeinek megállapítása érdekében.

A szeptember második fele és október első hete között tartott fesztivál a világ egyik legnagyobbja. A bajor sörfesztivál több mint 200 éves múltra tekint vissza, és évi 6 millió látogatót vonz.

A hatóság közlése szerint a tragédia ellenére a fesztivál programja folytatódik, további részleteket a haláleset körülményeiről, továbbá a nyomozás eredményéről várhatóan a következő napokban közölnek.