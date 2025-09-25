ARÉNA
2025. szeptember 25. csütörtök
Vlagyimir Putyin orosz elnök a globális atomenergetikai fórum csúcsszintű tanácskozásán a moszkvai Összoroszországi Kiállítási Központban 2025. szeptember 25-én, a kezdőnapon. A nemzetközi rendezvény szeptember 28-ig tart.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Jevgenyija Novozsenyina

Vlagyimir Putyin világelső atomlétesítmény építését jelentette be

Infostart / MTI

A világban végbemenő változások következtében egyre több energiára van szükség - hangsúlyozta Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában, az Atomenergetikai Világhét (World Atomic Week) rendezvényen videón közvetített fórumon, melyen részt vesz számos magyar szakember és politikus is.

Egyre több ország és nagyvállalat tekinti a békés atomenergiát olyan létfontosságú energiaforrásnak, ami a hosszú távú, gyorsított fejlődéshez szükséges. A közvélemény hozzáállása folyamatosan változik a környezetbarát atomenergiához, amely hatalmas lehetőségeket nyit meg a világban – mondta Vlagyimir Putyin. Hangsúlyozta: egyre több ország kezdi meg az atomenergia békés felhasználását, és megjegyezte, hogy csak Oroszországnak van kompetenciája az atomenergia teljes technológiai láncában.

A békés célú atomenergia hosszú távú használata alapvetően új, hatékonyabb technológiákat igényel, Oroszország már dolgozik ezen megoldások fejlesztésén - jelezte.

Oroszország ellenzi a technológiai gyarmatosítást, és nem teszi nukleáris partnereit függővé a technikai megoldásaitól, hanem segíti létrehozni a saját szuverén nemzeti atomenergetikai ipart, és ez magában foglalja a személyzet képzését és kompetenciaközpontok létrehozását – fogalmazott az orosz elnök.

Vlagyimir Putyin elmondta: Oroszország azt tervezi, hogy

Szeverszkben, a tomszki régióban 2030-ban üzembe áll a világ első, zárt üzemanyagciklussal működő atomerőműve.

A zárt üzemanyagciklus lehetővé teszi az üzemanyag 95 százalékának többszöri újrahasznosítását, ezzel az uránkészletek rendelkezésre állásának növelését, a nukleáris hulladék mennyiségének radikális csökkentését.

Az elnök szólt arról, hogy az orosz tervek alapján épült atomerőművek keresettek a világon. Kifejtette, hogy modern modelleket kell kidolgozni az atomerőmű-építés finanszírozására, és ebbe be kell vonni a nemzetközi pénzügyi intézményeket és fejlesztési bankokat.

Az Atomenergetikai Világhét megnyitóján Szergej Kirijenko, az orosz elnöki adminisztráció helyettes vezetője, a Roszatom korábbi vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az atomenergetika egyre inkább teret nyer a világban. Emlékeztetett arra, hogy míg 2009-ben az első Atomexpón 25 ország képviselői voltak jelen, addig a mostani rendezvényen 118 ország képviselteti magát. Egyre több ország választja a biztonságos, megbízhatóan működő és fenntartható energiaforrást, az atomenergiát - húzta alá, hozzátéve:

Oroszország vezető ország a világ atomerőmű építői között, 28 jelenleg épülő atomerőművi blokk közül 22-t Oroszország épít, a technológiai fejlődés jelentős.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az atomerőmű építése és üzemeltetése hosszú folyamat, egy ilyen hosszú távú együttműködés nagy bizalmat feltételez az érintettek körében. Meggyőződésük, hogy együttműködéssel és nem szankciókkal lehet építeni a jövő energetikáját - mondta. A modern atomerőművek legalább 100 évig üzemelnek, ezért a mostani rendezvényen szóba kerülő megoldások hosszú évtizedekre meghatározzák az atomenergetika fejlődését - jegyezte meg.

A megnyitón Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója elmondta: először tartanak atomenergetikai globális ifjúsági fórumot a jövő generációjának, hogy bemutassák nekik a tiszta, fenntartható energiaforrást, az atomenergiát.

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgatója úgy fogalmazott, jó látni a világ atomenergia-iparának összefogását a biztonságos energiaellátás, a technológiai fejlődése érdekében.

Szeptember 25-28-án a Roszatom szervezésében rendezik meg Moszkvában az Atomenergetikai Világhét programot. Az eseményen csaknem 120 ország képviselői vesznek részt, köztük miniszterelnökök, miniszterek, nagyvállalatok képviselői, tudósok, atomenergetikai szakemberek. Jelen vannak a nemzetközi atomenergetikai szervezetek - a NAÜ, WNA, WANO - képviselői. A szervezők mintegy tízezer látogatót várnak, és további 18 ezer fiatal részvételével számolnak.

Az atomenergetikai nemzetközi fórumon jelen vannak a Paks II. Zrt. vezetői, Paks és térsége polgármesterei, a térségi településeket összefogó szervezet képviselői.

A rendezvény kapcsolódik az orosz atomenergetikai ipar megalakulásának 80. évfordulójához.

Az Atomenergetikai Világhét kiállításon az érdeklődők megtekinthetik azoknak az országoknak a bemutatóját, ahol orosz technológiával készült atomenergetikai létesítmények működnek, illetve új atomerőművek épülnek, így bemutatkozik a Paksi Atomerőmű és a Paks II. Atomerőmű projekt is.

