Recep Tayyip Erdogan török államfő (b) és Donald Trump amerikai elnök megbeszélést tart a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 2019. november 13-án.
Nyitókép: MTI/AP/Evan Vucci

Donald Trump fogadja Erdogan török elnököt a Fehér Házban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Washingtonban, a Fehér Házban tárgyal Recep Tayyip Erdogan török elnök jövő csütörtökön – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken, közösségi oldalán.

Nagy üzletek jönnek, és katonai együttműködésről is szól lesz: Donald Trump a találkozó témái között említette a kereskedelmi és katonai megállapodásokat, valamint a polgári és katonai repülőgépeket érintő nagyszabású üzleteket.

Boeing repülőgépek eladása, valamint F–16-os vadászgépekre vonatozó jelentős üzlet van napirenden, ahogy folytatódnak az F–35-ös új típusú harcászati repülőgépekre vonatkozó megbeszélések is. „Erdogan elnök és én mindig nagyon jó kapcsolatot ápoltunk” – írta Donald Trump.

Recep Tayyip Erdogan jövő héten New York-ban részt vesz és felszólal az ENSZ Közgyűlés plenáris ülésén is.

