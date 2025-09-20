Donald Trump fogadja Erdogan török elnököt a Fehér Házban

Nagy üzletek jönnek, és katonai együttműködésről is szól lesz: Donald Trump a találkozó témái között említette a kereskedelmi és katonai megállapodásokat, valamint a polgári és katonai repülőgépeket érintő nagyszabású üzleteket.

Boeing repülőgépek eladása, valamint F–16-os vadászgépekre vonatozó jelentős üzlet van napirenden, ahogy folytatódnak az F–35-ös új típusú harcászati repülőgépekre vonatkozó megbeszélések is. „Erdogan elnök és én mindig nagyon jó kapcsolatot ápoltunk” – írta Donald Trump.

Recep Tayyip Erdogan jövő héten New York-ban részt vesz és felszólal az ENSZ Közgyűlés plenáris ülésén is.