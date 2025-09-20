ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 20. szombat Friderika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Russia Ukraine Conflict Concept - Russian and Ukrainian Flags overlaying close up Tank track wheels symbolising military hardware, call to action and readiness to fight
Nyitókép: Getty Images / Craig Hastings

480 drón, 40 rakéta: súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

Infostart / MTI

Oroszország újabb drón-és rakétatámadást indított több ukrajnai régió ellen, halálos áldozatok is vannak.

Oroszország ismét heves drón-és rakétatámadást támadást indított Ukrajna több térsége ellen, ezekben hárman meghaltak és több tucatnyian megsebesültek – közölte az ukrán elnök szombaton.

A Telegramon közzétett üzenetében Volodimir Zelenszkij azt mondta: Oroszország mintegy 580 drónnal és 40 rakétával támadta az ukrán infrastruktúrát és a hadiiparhoz nem kapcsolódó gyárakat, valamint országszerte több lakónegyedet is.

Támadást jelentettek Dnyipropetrovszk, Mikolajiv, Csernihiv, illetve az ország középső részén lévő Zaporizzsja megyékből, valamint Poltavából, Kijevből, Odesszából, Szumiból és Harkiv városokból is.

„Ukrajna bebizonyította, hogy képes megvédeni magát és Európát is” – tette hozzá üzenetében az elnök, és szorgalmazta egyebek között az Oroszországot sújtó szankciók további szigorítását és a hazájának szánt fegyverszállítások felgyorsítását.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az orosz támadások közül nem mindegyik indokolt katonailag, Moszkva azonban a civil lakosság megfélemlítésére törekszik.

Hozzátette, hogy az ENSZ Közgyűlésének jövő héten kezdődő ülésszakán a tervek szerint ismét találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, és várható a két elnökfeleség, Olena Zelenszka és Melania Trump megbeszélése is, amely humanitárius témákat érint majd.

Szerhij Liszak, a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megye katonai kormányzója arról számolt be, hogy a légitámadásoknak a megyében egy halottja és 13 sebesültje van.

Az ukrán hadsereg közölte szombaton, hogy támadást indított a szaratovi és a novokujbisevszki olajfinomító ellen Oroszországban.

Kezdőlap    Külföld    480 drón, 40 rakéta: súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

oroszország

ukrajna

dróntámadás

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb német felmérés: holtverseny van a CDU/CSU és az AfD között

Újabb német felmérés: holtverseny van a CDU/CSU és az AfD között

Alig több mint négy hónappal a Friedrich Merz vezette, a konzervatívokból és a szociáldemokratákból álló koalíció hivatalba lépése után újabb országos felmérés tükrözte a kormány munkájával kapcsolatos elégedetlenséget, egyben azt is, hogy töretlen a radikális jobboldali AfD párt támogatottsága.
Két robbanás történt az atomerőmű fölött

Két robbanás történt az atomerőmű fölött

Két ukrán drón a zaporizzsjai atomerőmű oktatóközpontja felett robbant fel a létesítmény elleni újabb támadás során – közölte az erőmű sajtószolgálata szombaton a Telegram-csatornán.
 

Az orosz sajtó szerint elapadt az üzemanyag-ellátás: karbantartás vagy dróntámadás?

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna 2026-ban már fegyvereket fog exportálni

Vlagyimir Putyin az utódlására utalgatott – mutatjuk a lehetséges befutókat

Lengyelországban fellángolt a bunkerláz

Orosz vadászgépek hatoltak be a NATO légterébe – többször, több helyen

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túlfeszítette Putyin a húrt a NATO-nál, raidót fújtak, míg Ukrajna hatékony ellentámadást vezetett – háborús híreink szombaton

Túlfeszítette Putyin a húrt a NATO-nál, raidót fújtak, míg Ukrajna hatékony ellentámadást vezetett – háborús híreink szombaton

Három orosz katonai repülőgép 12 percig megsértette a NATO-tag Észtország légterét pénteken, amit a balti ország kormánya "példátlanul arcátlan" behatolásnak minősített. Az incidens a legújabb a Oroszország által végrehajtott katonai akciók sorában, amelyek nyugtalanságot keltenek a szövetségben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint sikeresek voltak a védelmi erők ellentámadásai az invázióval szemben, valamint üdvözölte az Európai Unió legújabb szankciós csomagját. A legfontosabb háborús híreink szombaton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teszten a kínaiak hajlítható csúcstelefonja: tényleg megér 800 ezer forintot a Honor Magic V5?

Teszten a kínaiak hajlítható csúcstelefonja: tényleg megér 800 ezer forintot a Honor Magic V5?

A Honor Magic V5 hajlítható mobil prémium hardverrel és AI-funkciókkal érkezik. De vajon a 800 ezres árért tényleg olyat ad, amiért megéri váltani?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Estonia seeks Nato consultation after Russian jets violate airspace

Estonia seeks Nato consultation after Russian jets violate airspace

Russia denies jets entered Estonian airspace in the same month as its drones violated the airspace of two other Nato members.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 20. 13:15
Újabb német felmérés: holtverseny a CDU/CSU és az AfD között
2025. szeptember 20. 12:00
Volodimir Zelenszkij: Ukrajna 2026-ban már fegyvereket fog exportálni
×
×
×
×